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港股高位徘徊 陸股明天開市成焦點

中央社／ 香港7日電
投資者正觀望中國大陸股市明天開市的情況。（中新社）
投資者正觀望中國大陸股市明天開市的情況。（中新社）

港股市今天在高位徘徊，有分析指出，目前投資者正等待中國大陸股市明天開市的情況，以及中國國家發展改革委員會明早記者會的內容。

在中國大陸過去「十一黃金週」的7天長假內，港股持續攀升，儘管沒有大陸資金流入，但每天交易量也超過港幣2000億元，較月前的單日成交量多了一倍以上。

在大成交配合下，恆生指數上週末突破了22700點，創下近兩年新高，今天又再突破了23000點，收報23099點，上升362點或1.6%，成交量達到2968億元。

分析師普遍認為，在各方期待陸股明天大漲及大陸資金重新湧入港股之下，港股持續在高位徘徊，假如陸股明天大漲，以及發改委公布更多有利於股市的消息，不排除恆指將會進一步攀升，有可能上試25000點。

但也有個別分析師認為，目前大陸和香港股市十分亢奮，一旦出現負面消息，又或北京的政策不到位，加上獲利者出售股票，已經極度超買的股市可能隨時出現深度調整，投資者宜謹慎。

港股 陸股

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