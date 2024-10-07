中式婚禮回歸北京 商機數千億

「愛我華夏，禮樂隆興。三書六禮，國風浩蕩。兩姓聯姻，五世其昌。」司儀完顏思允登上舞台，又一場中式婚禮開始了。這是完顏思允今年主持的第85場中式婚禮，主打漢式宋風。僅看名為「水上汴京」的宴會廳，就重現了隋堤煙柳、金池夜雨、梁國香霽等汴京八景。

燈光變幻，樂曲悠揚。新郎從舞台一側廊簷下出場，新娘身著青綠色重工刺繡滿花金通暗紋款宋制漢服款步而來，在橋頭與新郎會合。拱橋之上，新婿三揖，新婦三讓，隨後二人手執繡球走上主舞台，三叩九拜、行結髮禮、食同牢肉、飲合巹酒，步步莊重。

「宋朝講究紅男綠女，綠色為木，木乃生髮之意，綠色對女子而言是高貴的象徵。九拜是對天、地、人各拜三次，九又為至陽之數，古人認為拜九次最為圓滿。」儀式之前，完顏思允已將種種細節向一對新人講明。「其實中式婚禮一直存在，只是之前年輕人中流行的是西式和韓式婚禮，近幾年國潮出圈，在北京，中式婚禮又回歸了」。

一站式提供場地、酒席、策畫、主持等服務的婚禮堂，最先感受到傳統回歸後激發的消費活力。格樂利雅婚禮策劃總監鄭小明表示，去年7月，首個仿唐制的「雲中長安」宴會廳在北京豐台店一亮相，就成為10個場地中滿檔率最高的宴會廳，目前，明年9月和10月的周末檔期，都已訂出七成。

仿宋制的「水上汴京」宴會廳今年5月剛落成，同樣一到周末就爆滿。「這個宴會廳接待的第一場婚禮，新娘是位中國姑娘，新郎是她在俄羅斯留學時認識的當地人。」鄭小明至今還記得新郎第一次見到中式婚禮希景的驚喜，「這可不僅僅是一單生意，更是一次對中華傳統禮儀的體驗」。

資料顯示，中國婚慶市場規模達到數千億元人民幣。延伸到產業鏈，以婚慶為核心的「甜蜜經濟」，給相關產業注入了發展潛力。北京豐台玉泉營街道聚集了一站式婚禮服務機構2家、婚慶公司3家、婚禮酒店3家、婚紗攝影機構2家。婚禮帶動下，今年上半年僅草橋村鮮切花銷量就達到2100萬枝，銷售額超過3億元，其中約70%都用於婚慶相關領域。