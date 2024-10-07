陸前8月社會物流225兆 同比增長5.4%

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，今年1月至8月，大陸全國社會物流總額225.0兆元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比增長5.4%。

中新社報導，今年以來隨著產業持續轉型升級，新舊動能轉換推動物流需求結構也在同步調整變化。從產業看，電子製造等產業呈現持續穩定發展態勢，帶動上下游鏈條同步增長。從生產角度看，工業品物流總額保持平穩增長，1月至8月，同比增長5.5%。

1月至8月，中國物流業總收入同比增長3.3%，物流市場規模保持穩定增長。為更好滿足產業升級背景下的需求，今年以來物流供給結構在不斷優化，物流產業升級態勢延續，行業調整適配能力增強，跨區域協同性提升，整體運行仍處於良好景氣區間。

8月份，物流微觀主體活力穩中趨升，行業經營情況邊際改善。重點調查數據顯示，1月至8月，重點企業物流業務收入同比增長2.9%，在價格回升等多重因素帶動下，業務收入增速連續三個月穩定恢復。

分析稱，綜合來看，8月份社會物流運行總體穩定，社會物流總額、物流業總收入等主要指標仍延續平穩增長態勢。加之近期各地區各部門積極落實相關政策舉措，細分領域成效逐步顯現，物流行業展現了較強的發展韌性與靈活性。8月份，物流企業業務活動預期指數升至56.3%的年內較高水平，顯示物流企業對未來發展預期總體向好。

下階段，隨著擴內需、促消費等一系列政策措施的進一步落地見效，政策環境的優化以及新興領域的發展將為行業帶來更多發展機遇。