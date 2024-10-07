瑞銀預期陸將推重大財政刺激政策 規模料達9兆元

瑞銀周一在報告中稱，預計中國在短期內將推出重大財政刺激措施，規模約人民幣1.5至2兆元（約合新台幣6.75至兆元）。

據香港經滴日報報導，瑞銀首席中國經濟學家汪濤在報告指出，市場期待中國將推出的財政刺激措施規模由2兆元至超過10兆元，相當於GDP的1.6%至8%，但她預期，短期內實施1.5至2兆元較為溫和的一攬子計劃可能更為合理，預計明年在先前基準預測的基礎上還會有人民幣2至3兆元的財政擴張。

汪濤說，需要多少財政刺激的答案取決於政府的目標，如果目標是讓2024年GDP增長接近5%左右，可能只需要相對快速地實施以支出為中心的刺激措施約人民幣1.5至2兆元。

若要在未來幾季穩定房地產市場或抵銷房地產低迷的拖累，扭轉整體價格和企業和消費者信心的螺旋式下降，使未來兩年的增長接近5%，汪濤認為，大陸需要大幅增加刺激措施以及額外的結構性改革。

瑞銀預計，2024年的刺激措施可能會在十一假期後或10月18日第三季數據發布前後宣布，而2025年的措施可能會在2024年12月中央經濟工作會議前後決定。

瑞銀高級中國經濟學家張寧指出，需要財政刺激的關鍵領域以及力度包括：至少人民幣1.3兆元的融資缺口，這可以透過特別或一般國債填補；1兆或以上的地方政府融資平台債務重組以及地方政府融資平台應付帳款壓減2兆元；家庭收入和消費補助超過5,000億元；每年增加政府社會支出8,000億元以上。

此外還有3兆元資金支持房地產去庫存；5,000億至1兆元的企業支持（含減稅降費）；向國有銀行注資至少1兆元。

大陸國務院新聞辦公室周日預告，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔及四位副主任8日上午將召開記者會，介紹「系統落實一攬子增量政策」等有關情況並答記者問。周二是大陸十一假期後的第一個工作日，外界高度關注鄭柵潔是否宣布新的經濟刺激政策。