瑞銀：中國將推重大財政刺激措施 估規模達9兆元

中央社／ 台北7日電

中國日前推出多項刺激經濟措施，官方是否將繼續釋放利多政策備受矚目。瑞銀今天在報告中稱，預計中國短期內將推出重大財政刺激措施，規模約為人民幣1.5至2兆元（約新台幣6兆至9兆元，下同）。

據香港經濟日報，瑞銀報告指出，該行預計，2024年中國的刺激措施可能會在「十一假期」後或10月18日第三季數據發布前後宣布，而2025年的措施可能將在2024年12月中央經濟工作會議前後決定。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，市場期待中國將推出的財政刺激措施規模約在2兆元至超過10兆元的區間，相當於GDP的1.6%至8%。而她認為，短期內實施1.5至2兆元較為溫和的一攬子計劃可能更為合理，預計明年在先前基準預測的基礎上，還會有2至3兆元的財政擴張。

汪濤表示，需要多少的財政刺激取決於政府的目標，若目標是讓2024年GDP增長接近5%左右，可能只需實施以支出為中心的刺激措施約1.5至2兆元。但若是要在未來幾季穩定房地產市場、抵銷房地產低迷的拖累，扭轉整體價格和企業、消費者信心的螺旋式下降，使未來兩年的增長接近5%，則需要大幅增加刺激措施及額外的結構性改革。

瑞銀高級中國經濟學家張寧點出，需要財政刺激的關鍵領域包括：至少1.3兆元的融資缺口；1兆或以上的地方政府融資平台債務重組；地方政府融資平台應付帳款壓減2兆元；3兆元資金支持房地產去庫存；注資國有銀行至少1兆元等。

中國國新辦6日發布通知，中國國家發改委主任鄭柵潔8日將率4名副主任一同出席記者會，說明如何落實一系列經濟激勵政策並答問，似有為利多政策保溫甚至加溫的意味，中國官方後續的財政刺激政策備受矚目。

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