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樓市新政僅一周 深圳新房成交量增近10倍
大陸一線城市在十一黃金周前相繼宣布房市新政，十一期間，深圳新房成交量增近10倍。值得注意的轉變是，客戶信心明顯回升，業主心態亦有所變化。
據南方日報報導，房產經紀平台「樂有家」研究中心數據顯示，9月30日至10月6日，即新政發布一周內，僅樂有家深圳門店的新房成交量就比去年同期增長979%。其中，10月1日，深圳全市新房成交量預計超600套，是近三年罕見。
樂有家高級市場研究經理蔣飄表示，根據深圳門店的統計數據，十一期間新房的看房成交轉化率由9月的2%提升至12%，換言之100批看新房的客戶中，有12批客戶成交，轉化率創新高。本輪房市新政對「剛需」、「剛改」及豪宅類客群均有激勵，多個新房項目火爆，新房市場單日成交額最高或超過人民幣3億元。
在二手房市場方面，9月30日至10月6日，成交量按年增長298%。其中，10月1日單日成交量較9月日均上漲120%，刷新2021年2月以來最高點。
值得注意的是，在本輪房市新政刺激下，改善及豪宅客群積極入市，總價人民幣800萬元至1,000萬元的改善型房源，及1,000萬元以上的豪宅型房源成交佔比均呈現上漲態勢，漲幅達2至3個百分點。
樂有家門店數據顯示，二手看房成交率由3.5%提升至7.4%，客戶決策速度明顯加快，信心回升明顯；二手房議價率（談價空間）由最高時的12%縮小至8%，業主心態有所變化。
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