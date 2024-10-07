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不買了？陸9月黃金儲備7280萬盎司 連續5個月不變

聯合報／ 大陸中心／即時報導
截至9月底，中國大陸已經連續五個月未增持黃金。（美聯社）
截至9月底，中國大陸已經連續五個月未增持黃金。（美聯社）

中國人民銀行（大陸央行）7日公布，截至9月底，中國大陸黃金儲備為7,280萬盎司，和4月底相同，已經連續五個月未增持黃金。此前，大陸央行曾連續18個月增持黃金。

另，大陸國家外匯管理局7日還公布，截至9月底，中國大陸外匯存底達3兆3,163.67億美元，較8月底的3兆2,882.15億美元增加281.52億美元，升幅為0.86%。

大陸國家外匯管理局表示，受主要經濟體央行貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

大陸國家外匯管理局稱，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，經濟韌性強、潛力大等有利條件沒有改變，將繼續為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

澎湃新聞指出，9月人民幣對美元匯率延續升值勢頭。整個9月，人民幣對美元即期匯率累計上漲725個基點，升幅達1.02%。9月人民幣對美元中間價累計調升1,050個基點，升幅更超過1.47%。

今年第三季，人民幣對美元即期匯率累計上漲2,503個基點，升幅超過3.44%。人民幣對美元中間價累計調升1,194個基點，升幅超過1.67%。

大陸國家外匯局在最新發布的《2024年上半年中國國際收支報告》中指出，2024年下半年，全球經濟增長動能可能偏弱，主要發達經濟體貨幣政策進入降息周期，國際金融市場環境有望改善但波動風險仍存，國際政治局勢依然複雜。

報告預計，中國經常帳戶順差仍將維持在合理均衡水準，跨境資本流動逐步趨向均衡，外匯儲備規模保持穩定。

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