日企加快去中國化 4至6月設備投資額年減16%

今年4至6月，日企在中國及香港的設備投資額年減16%，連續7季低於在歐洲的投資額。日媒報導，主要是受日本車企在中國市場表現不佳影響，且對中國投資低迷的風氣已蔓延至日本汽車零件商，多間公司已縮小規模或撤出中國。

日經中文網5日報導，日本經濟產業省針對約5300家日企海外法人（日企持有過半股份的製造企業）調查得出的數據指出，按美元計算，2024年4至6月，日企在中國大陸及香港的設備投資年減16%。

日企海外投資中，歐洲占比13.8%、北美為36.8%，中國大陸及香港占比為13.6%，連2季低於歐洲，這是自2016年1至3月起的8年來首次低於歐洲水平。

報導指出，中國對於日本而言是第二大出口目的地和最大的進口來源地，但日本企業對中國的投資卻不斷下滑，主要是中國本地生產的純電動汽車（EV）競爭激烈，日本車企業績變得不佳，故減少投資。

日產（Nissan）今年6月關閉在常州的工廠，該工廠年產13萬輛車，相當於在中國整體產量的10%。而日本本田汽車也於今年7月關閉廣東的工廠，也表示計劃暫停湖北的工廠，預估年產量將減少29萬輛車。

日系車在中國產量下降也使零件和材料業務遇冷。本田關聯公司J-MAX將出售廣州工廠的一部分，並減少其在武漢的部分生產設施；從事汽車鑰匙等業務的阿爾法公司將於2025年3月解散湖北省的中國子公司；日本製鐵決定退出與中國寶武鋼鐵集團旗下的寶山鋼鐵合資業務，在中國的產能預計將減少70%。

踩下投資剎車的不只有汽車產業，日本DIC將於2024年內退出中國的液晶材料業務。日本企業在中國的困境顯而易見。據日本經濟產業省統計，截至4至6月，日企在中國法人的銷售額也連續7季低於去年同期水平。

據日本貿易振興機構調查，進駐中國的日本製造業企業有53%將「競爭對手的崛起」視為問題，中國經濟放緩更導致競爭進一步加劇。