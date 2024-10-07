預期連假後慶祝行情延續 中國券商提早收假上班

為了迎接「十一」連假後股票市場可能出現新一波的慶祝行情與大量交易、開戶需求，中國不少券商提早收假，要求員工於6日開始上班。上交所於6日晚間宣布自8日起延長指定交易申報時間，以避免交易壅塞。

中國政府自9月下旬開始陸續宣布多項振興經濟政策，令股市大受激勵，投資人信心增加，上證綜合指數（滬指）更在短短一週內從2700多點衝上3300點，創逾1年新高。股市蓬勃也吸引了大量散戶開戶、進場，相關的行政業務也令券商從十一連假前就忙得不可開交。

據第一財經、澎湃新聞報導，由於連假前股市的漲勢猛烈，加上連假期間各項消費與政策利多訊息陸續發布，讓投資者對於連假後的行情也有了更多期待。因此不少券商也提早備戰，準備迎接8日開市後的「牛市」。

報導提到，有部分券商內部日前發布提前收假的通知，要求財富管理、經紀業務等部門全員提早於6日返回工作崗位，並召開相關會議，分析並抓緊近期的市場走勢。

有些券商雖然未要求提前開工，但也在連假尾聲推出一系列直播節目，邀請證券分析師解讀政策、後市展望與投資熱點等。

於此同時，中國證券登記結算有限責任公司也在6日提前開放統一帳戶平台和身分資訊核查系統，並且開通各項業務許可權，以應對假期間大量的開戶申請和業務許可權申請。在此之前，原先通知券商預定於7日恢復。

事實上，從今年十一連假之初就有部分券商調整上班時間，要求員工加班以應對大量的開戶審核工作，甚至許多不負責開戶審核業務的員工都必須前去支援開戶審核。此外，也有券商在十一連假期間仍持續全天候受理線上開戶業務。

為應對連假後的交易需求與效率，上交所6日晚間發布公告，將從8日起調整接受指定交易申報指令時間，每個交易日增加5分鐘。

分析指出，這次時間調整的主要目的是方便新開戶的指定交易申報、提高效率，避免再出現連假前的交易擁堵現象。是針對開戶量暴增的因應之道，算是上交所的系統優化。