配合做多股市？上交所明起延長交易申報時間

為應付陸股日恢復交易後可能出現的交易擁堵，上海證券交易所周日晚間宣布，8日起延長接受指定交易申報指令時間。

市場預期，周二股市重開後可能再錄得天量成交，上交所公布，為了進一步提升指定交易業務辦理效率，延長接受指定交易申報指令時間的通知，接受指定交易申報指令時間，由每個交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00，調整為每個交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。

有機構人士告訴上海第一財經，此次上交所接受指定交易申報指令時間增加5分鐘，是為提高新增開戶對接上交所系統的效率。

另，上交所繼上月29日後，周一會再展開全網交易系統測試，為相關機構開機驗證，提供連通性測試環境；同時，深交所亦將於當日展開相關測試。

陸媒報導，本次是上交所於節日後的例行測試，但在一天交易量逾人民幣2.5兆元的情況下，顯得格外重要。