陸分析師：陸股明開盤即收盤 全面漲停、大家早早下班

大陸「十一」長假今天結束，各界高度陸股明天恢復交易後的表現。大陸知名經濟學者任澤平4日深夜於微博發文稱，「預計下周A股開盤即收盤，可以早早下班」。陸媒解讀，很明顯，任澤平就是預測A股8日開盤就會全部封死漲停板，直接收盤。

任澤平現為大陸中原銀行首席經濟學家。他曾任職大陸國務院發展研究中心宏觀部研究室副主任，2014年5月任國泰君安證券研究所董事總經理、首席宏觀分析師，2016年6月任方正證券首席經濟學家、研究所董事總經理。

2017年12月，任澤平獲聘為恒大集團首席經濟學家，當時曾傳出其年薪高達人民幣1,500萬元。除預言陸股明天「開盤即收盤」，任澤平近日還持續在微博發文分析陸股走勢。

他表示，「股市上漲，有助於樓市回暖，通過財富效應傳導。如果股市、樓市持續繁榮，經濟將會隨後觸底復甦，進而改善就業和消費。政策層面這次要有定力，持續發力，不可虎頭蛇尾」。

5日，任澤平再發文稱，根據觀察，當下滿倉和空倉的兩種心態。滿倉的節假日也在盼望早點開盤，即使可能開盤即收盤，早早下班。空倉的就會出來喊話，大家要冷靜啊，市場上漲的基礎並不存在，牛市遲早會結束，諸如此類，其實內心估計在滴咕，「我是追還是不追呢？」

在6日的發文中，任澤平將大陸官方此次政策作多陸股形容為「大國金融戰」。他指出，在大陸力度空前、振奮人心的政策推動下，A股、港股剛剛大漲，全球資金紛紛流入人民幣資產，緊接著10月4日美國發布非農就業數據超預期，聯準會預期引導可能暫緩降息。而在前不久的9月19日，聯準會才剛宣布降息50個基點，還下調了美國經濟和就業增速，並向市場暗示年底前還將降息50個基點。

任澤平說，「這才過了半個月，美國就業數據大變臉，美聯儲政策預期引導大變臉，這在歷史上都很罕見」；「大家都知道，股市繁榮、資金流入是一個國家經濟前景的風向標。殺敵一千，自傷八百，寧願扛著如此高的利率，也不願意降息，不願意看到資金流入A股、港股人民幣資產。」

他表示，年輕時候他一直更相信經濟規律而非陰謀論，但當有了一定閱歷，看了更多真實世界後，「不得不說，這個世界還是存在某種力量試圖操控各國命運以及我們每個人的生活」。

任澤平稱，「希望這一次我們能保持戰略定力，把發展放在首要任務，因為發展是解決一切問題的根本。由於美股估值已經很高了，房地產漲了很多年，通脹也特別高，加上中東局勢、俄烏局勢，美國自顧不暇，我們贏來了難得的時間窗口。」

他指出，「只要股市繁榮，房地產止跌回穩，經濟復甦，就業改善，民眾收入增長，企業家積極投資，一片欣欣向榮，全球資金將會源源不斷流入中國，支持中國經濟發展。假以時日，結果自見分曉。正心正念，堅持做長期正確的事，上天會眷顧我們的！」