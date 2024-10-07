續放利多？陸發改委主任明宣布落實一攬子增量政策

大陸國家發展改革委將於明天（8日）說明系統落實一攬子增量政策。據國新網消息，大陸國務院新聞辦公室將在周二上午10時舉行新聞發布會，由國家發展改革委主任鄭柵潔和副主任劉蘇社、趙辰昕、李春臨、鄭備介紹「系統落實一攬子增量政策，紮實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況。

8日是大陸「十一」長假後的第一個上班日。中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝9月24日與大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清罕見聯袂召開記者會，宣布多項金融刺激政策，推升陸股隨後狂飆。

十一長假前，大陸國務院總理李強9月29日部署經濟增量政策落實工作。據新華社報導，李強在國務院常務會議上要求，加快政策推出實施的節奏，條件相對成熟的政策要馬上推出；進一步細化完善的政策，要抓緊做好相關工作，成熟一批推出一批；要及時研究新的增量政策，努力完成全年經濟社會發展目標任務。