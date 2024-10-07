謝鋒談大陸股市：講中國崩潰論者在不斷崩潰

大陸官方9月24日推出大規模經濟刺激措施，引發A股強烈反彈。大陸駐美大使謝鋒也罕見談股市，稱那些講中國崩潰論者，這一段時間以來自己在不斷地崩潰，講中國經濟見頂論者現在也正在見頂。

據香港星島日報報導，中國大陸駐美國大使館9月30日晚舉行十一「國慶」75周年招待會，謝鋒接受媒體採訪時表示，從9月下旬開始，中國政府陸續推出一系列的振興經濟的舉措，效果非常好。

謝鋒說：「中國的股市都漲瘋了，中國的股民現在是在排隊開戶，外國資本現在是跑步進場，所以我們中國人民現在對中國的發展前途充滿了希望。」

謝鋒還說，中國有句話叫「說是非者自己就是是非人」，這一段時間以來，那些講中國崩潰論的，自己在不斷地崩潰，講中國經濟見頂論的現在正在見頂。他表示，另外還有人說中國是威脅，實際上他們自己散布這些謠言，才是對世界和平、穩定的最大威脅。

中國官方目前做多股市的態度堅決。繼9月24日宣布降準、降息等一系列刺激經濟的金融利多政策後，官方6日又預告，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔將在8日中國股市恢復交易後，於上午10時率四名副主任就系統落實一攬子增量政策召開記者會。

對於鄭柵潔這場記者會外界高度關注，預期大陸將繼續對財政政策「放大招」。9月26日召開的中共政治局會議，要求「加大財政貨幣政策逆週期調節力度，保證必要的財政支出」，同時強調要「努力完成全年經濟社會發展目標任務」。