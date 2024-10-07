兩岸微流行／陸推動鋼鐵業綠色改造

大陸工信部近日提出，推進鋼鐵行業主體設備大型化、智慧型、綠色化改造，實施超低排放改造和能效提升，目標到二○二七年，百分之八十以上鋼鐵產能完成超低排放改造，百分之卅以上鋼鐵產能達到能效標竿水準，關鍵工序數控化率達到百分之八十。

工信部近日發布工業重點行業領域設備更新和技術改造指南，對石化化工、鋼鐵、有色金屬等廿七個重點行業，以及工業軟體、工業網路、綠色節能設備和安全應急裝備等四個重點領域提出設備更新目標和重點方向。其中，鋼鐵行業將以鐵礦採選、減汙降碳、數位轉型、工藝裝備、工業操作系統和工業軟體升級改造等六方面作為重點。

數位化轉型改造方面，將開展先進成熟的數位化應用改造、智慧製造工廠建設和優秀應用場景推廣，支持建設鋼鐵行業數位化轉型關鍵共性技術創新平台；在工藝裝備升級方面，將加快淘汰低效率、高能耗、高汙染工藝和設備，推動潔淨鋼冶煉等先進生產工藝技術改造，推進檢驗檢測設備和儀器儀表更新。

至於鐵礦採選升級改造，將以綠色礦山、智慧礦山建設為重點，推動礦山開採災害預警防控裝備、礦山採掘一體化裝備、無軌運輸裝備、破碎裝備等礦山設備及自磨機、球磨機、磁選機、壓濾機等選礦設備升級改造。在減汙降碳方面，支持氫冶金、近零碳排電爐流程、CO2捕集及資源化利用等低碳技術升級改造，推進中試驗證及產業化應用。