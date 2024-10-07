防長假後爆單 滬深交易所今全網測試

在官方推出一系列救市政策下，大陸A股近期強勢反彈，上海證券交易所系統九月廿七日早盤還曾因「爆單」而當機。繼九月廿九日進行全網測試後，隨著大陸十一連假即將結束，陸股將於十月八日恢復交易，滬深兩市交易所七日都將全網測試，以因應長假後可能出現的爆單現象。

此次參測包括上交所技術公司、上交所資訊公司、相關核心機構及券商等金融機構。央視報導，股市火熱對交易系統提出更高要求，上交所七日將再次全網測試，為相關機構開機驗證提供連通性測試環境。這次測試是假日後例行測試，但在一天交易量逾人民幣二點五兆元（約台幣十一點三兆元）下，顯得格外重要。

在陸股因長假休市期間，港股市場持續向好，據興業證券經濟與金融研究院統計，陸股休市的二至四日期間，香港恒生指數累計漲幅達百分之七點五九；香港恒生科技指數漲幅達百分之十。業內人士認為，十一長假期間港股持續大漲，可能助推連假後A股市場走勢。

另自五日晚間起，「七日即可受理期貨開戶」的訊息熱傳大陸期貨圈。大陸多家期貨公司提供的資料顯示，因期貨預約開戶人數較多，中國期貨市場監控中心（中國期貨監控）擬於七日（十一長假最後一天）上午八時半起，暫時開放期貨網路開戶系統，投資者可於七日完成開戶手續。這也是大陸首次期貨投資人可在十一長假期間開戶。

期貨公司人士說。個人投資人七日網路開戶只需準備銀行卡和身分證，相當於提前一天上傳個資並進行影片驗證。由於交易所編碼假期期間無法申請，所以最早要等到八日夜盤才能正常交易。