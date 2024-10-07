離岸人民幣 一周貶1.7%

受到美元指數攀升影響，離岸人民幣過去一周持續回落，回落點數近1,200個基點（約1.7%）。在A股正火紅背景下，分析認為不應忽略匯率這個影響A股市場的變量。有觀點認為背後蘊含資本爭奪力量正在角力。

大陸十一長假期間，雖然A股停市，但包括A50、港股、中概股等收穫巨大漲幅。外界期待節後A股開盤會否延續熱度。在狂熱之下，許多要求關注風險的聲音開始浮現。

一大變動因素來自人民幣匯率，美元指數從100.17起步，連拉五個交易日到102.45。受到美元走強影響，人民幣兌美元離岸價匯率在4日重挫，一度跌逾500個基點，貶破7.09元關卡。離岸人民幣兌美元自9月26日收盤升破7大關後，已連續六天走貶。

券商中國分析，非美貨幣包括日圓、泰銖等過去一周也都出現普遍殺跌，似乎存在一股有意引導資本回流的力量存在。與此同時，美國市場流動性明顯趨穩，其擔保融資隔夜利率（SOFR）在經過9月26至30日間短暫反彈後，近期回落明顯。

而美元拉升因素有二：一是美國勞動數據優於預期，對於11月降息幅度預期收窄至25個基點；二是受中東局勢影響，國際油價預計處於易漲難跌走勢，預計影響全球通膨走向。

雖然上周市場未對匯率有太多反應，但外界關注匯率會否影響A股開盤走勢。報導引述分析人士觀點稱，2020年至2021年9月的A股市場之所以會有一段系統性加結構性銜接非常不錯的牛市，正是處於美元兌離岸人民幣的下行周期；2018年底到2019年初行情所處的匯率環境也比較有利。不過2014至2015年的經驗反而是例外，匯率環境不算好下，市場轉好。

分析進一步指出，匯率變數對權益的影響其實取決於貨幣政策的目標權重。若其權重偏於宏觀經濟，就可能會打破外圍的約束。同時也需要觀察外匯市場的進一步變化，是否還在可控範圍之內。