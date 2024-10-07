大陸65家房企 融資總量降了

大陸65家知名房企2024年前三季的融資總量為人民幣3,507億元（約新台幣1.5兆元），年減29%。今年僅偵測到兩家房企發境外債。2024年前三季房企債券到期規模達人民幣3,895億元（約新台幣1.7兆元），而發行規模僅人民幣1,509億元。而不少房企選擇債務展期，預計2025年債務到期規模甚至要高於2024年。

大陸房地產調研機構克而瑞研究中心報告，針對陸65家房企融資統計，從季表現來看，各季年增率降幅有所收窄，1、2季分別年減41%及29%，而第3季降幅收窄至16%，較上期升17%。

目前主要房企境外債處於冰封狀態，2024年僅監測到越秀地產與五礦兩家發行境外債券，票息均較低。也因統計基數小，報告期間境外債券融資成本為4.18%，較2023年全年下降較快。

境內債券融資也處於低位，報告期內境內債券融資成本2.96%，較2023年全年繼續下降0.52個百分點。主因在於發債主體大多數為國企、央企及優質民企，這類企業融資優勢較為明顯，如發債較多的保利發展、華僑城、首開股份等。

從企業性質分類來看，2024年前三季國企、央企的發債量為人民幣1,291億元，年減39%；民營企業發債量為人民幣155億元，年減51%。值得注意的是，央企國企發債的占比自2020年出現大幅上升，2024年前三季更是升到了85%，達到歷年最高點。