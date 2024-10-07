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陸柔性OLED手機面板出貨 贏韓
據CINNO Research的最新數據，大陸在柔性OLED手機面板全球出貨量市占已超過五成，超越南韓廠商。其中，大陸主流手機品牌柔性OLED國產化率達到98.2%，京東方和華星分占第一和第二位。代表在智慧手機面板市場，大陸廠商已經取代南韓廠商的地位。
CINNO Research指出，隨著大陸柔性OLED產能持續開出以及向低階產品市場不斷滲透，全球柔性OLED面板出貨量持續擴大。2024年第2季全球柔性OLED（含折疊）智慧機面板出貨量約1.6億片，年增39.9%。其中，大陸國產柔性OLED智慧機面板出貨量約9,400萬片，年增79%，占比達58.9%，年升12.9個百分點，大陸國產柔性OLED面板已超越韓系廠商。
快科技報導，近幾年，除蘋果、三星外，華為、小米、OPPO、vivo等主流大陸國產品牌柔性OLED面板訂單量，持續由三星顯示（Samsung Display）轉向大陸本土面板廠商。
2024年第2季大陸智慧手機柔性OLED面板中，京東方市占28.1%，排名第一。
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