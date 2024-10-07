陸上市銀行 信用卡壞帳攀升

從A股上市銀行半年報可知，銀行上半年信用卡不良率上升，且多家不良率逾3%。不良率攀升意味大陸銀行風險正在加大。

澎湃新聞統計，42家A股上市銀行中，至少有16家披露截至2024年6月末的信用卡不良率情況，其中13家上市銀行信用卡不良率較上年末有所上升，三家信用卡不良率較上年末有所下降。

信用卡不良率上升意味民眾經濟負擔增加，金融機構或將承擔更多壞帳風險，如果狀況未獲改善可能導致社會信用體系惡化，並影響經濟穩定。

陸上市銀行信用卡不良貸款率 圖／經濟日報提供

截至2024年6月末，16家上市銀行中，有15家上市銀行信用卡（透支／應收帳款／透支及其他）不良貸款率或信用卡減值貸款占比超1.5%。興業銀行信用卡不良率位居16家上市銀行首位，為3.88%；民生銀行、工商銀行信用卡透支不良貸款率分別為3.24%、3.03%，不良率位列第二、第三。

從銀行類型來看，披露數據顯示，與國有大行相比，股份制銀行信用卡不良率較高。其中，興業銀行信用卡不良率、民生銀行信用卡透支不良率超3%，平安銀行信用卡應收帳款不良率、中信銀行信用卡不良率、浦發銀行信用卡及透支不良率超2%；國有大行中，工商銀行信用卡透支不良貸款率超3%，交通銀行信用卡不良貸款率超2%。

此前銀行業信貸資產登記流轉中心發布報告顯示，第2季大陸個人不良貸款轉讓明顯提速，掛牌量和成交量較上期均大幅增長。