陸企回購庫藏股掀起熱潮 有利增強市場信心帶動股市

今年以來，已有近2,000家上市公司實施庫藏股，累計回購金額人民幣1,406億元（約新台幣6,327億元），為近年新高，且多家公司買回庫藏股大多具有回購數量大、金額高等特點。顯示A股持續流入庫藏股或大股東手中，籌碼相對穩定，有利A股後市發展。

Wind數據顯示，2024年以來，已有1,968家上市公司實施庫藏股，累計回購金額1,406億元，其中，藥明康得購買庫藏股金額位居榜首，金額達人民幣30億元（約新台幣135億元）

財聯社報導，從上市公司購買庫藏股的金額來看，有11家公司金額超過人民幣10億元，包括藥明康得、海康威視、三安光電、寧德時代、通威股份、寶鋼股份、順豐控股、凱萊英、九安醫療、和邦生物和韋爾股份。

陸企購買庫藏股排名

其中，藥明康得購買庫藏股金額位居榜首，金額達人民幣30億元（新台幣135億元）；海康威視為人民幣28.9億元（新台幣130億元）位列第二；三安光電、寧德時代均超過人民幣19億元（新台幣86億元）。此外，通威股份為人民幣17.9億元（新台幣81億元）。

總市值高達人民幣1,500億元的委外研發（CRO）龍頭藥明康得9月27日公告，已於9月26日完成2024年第三次購買庫藏股，已累計透過集中競價交易方式回購A股股份2,393萬股，占公司總股本的0.82%，最高價格人民幣44.43元，最低價格人民幣37.37元，均價人民幣41.78元，使用資金總額人民幣10億元。

大陸最大安防視頻監控產品供應商海康威視8月16日公告，已完成2021年限制性股票計畫相關的限制性股票回購註銷。

本次回購註銷的限制性股票數量為9740.26萬股，占回購註銷前公司總股本的1.0439%。

同時，海康威視已向激勵對象支付購買庫藏股共計人民幣28.94億元。完成此次回購註銷後，公司總股本將減少至92.33億股。

分析認為，買回庫藏股有助於減少市場上的流通股數量，提高了每股收益（EPS），從而推高股價。這對於持有該公司股票的股民來說是一個直接的好處‌。此外，買回庫藏股也向市場傳遞管理層對公司未來發展的信心，這種信號可以增強市場對公司的信心，進一步推動股價上漲‌。