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貿易保護措施未完 歐盟新規對陸電解槽行採購限制

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
歐盟委員會（European Commission）近期公布歐洲氫能銀行第二次拍賣的預期條款和條件，條款之一是對中國製造的電解槽進行了採購限制。路透
歐盟委員會（European Commission）近期公布歐洲氫能銀行第二次拍賣的預期條款和條件，條款之一是對中國製造的電解槽進行了採購限制。路透

在對大陸電動車加徵關稅外，歐盟委員會（European Commission）近期公布歐洲氫能銀行第二次拍賣的預期條款和條件，值得注意的是，條款之一是對中國製造的電解槽進行了採購限制。分析認為中長期將對陸廠市場份額產生影響，外界擔憂中歐之間貿易摩擦難止息。

界面新聞報導，歐盟在9月27日公布歐洲氫能銀行第二次拍賣的預期條款和條件，歐盟氫能銀行將於12月3日舉行第二次可再生氫能招標，並額外撥款12億歐元支持非生物來源的可再生燃料（RFNBO）氫氣的生產。而條款也限制了對陸電解槽採購。

電解槽是一種將電能轉換為化學能的設備，它通過電解過程將水分解成氫氣和氧氣。前述過程稱水電解，是一種高效且環保的制氫方法。

歐委會分析指出，歐盟對中國產電解槽的進口存在增加且不可逆轉的依賴風險，這可能威脅到歐盟的供應安全。因此，項目必須限制從中國採購的電解槽堆（包括表面處理、電池單元生產和電池堆組裝）不超過25%（以 MWe 計），以滿足這一標準。

對於歐盟新舉措給大陸帶來的影響，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強認為，短期內對中國氫能產業的影響有限，因為該產業規模本就相對較小，但中長期來看，該政策可能對中國的市場份額產生影響，具體影響程度取決於新規的持續時間。

高工產研儲能研究所的數據顯示，2023年大陸國內電解水制氫電解槽出貨量達1.2GW（含出口，不含研發樣機），年增61%。而大陸產品優勢在於價格，央視財經報導，大陸國內一套電解槽設備的出口價格在人民幣1,000萬-1,500萬元左右，而歐洲的同類型產品售價是中國電解槽的1倍以上，性價比也成為中國電解槽走紅海外的主要原因。

歐盟委員會4日通過決議，未來5年對中國進口電動車課徵最高45％的關稅，以應對來自大陸企業的不公平競爭。不過央視旗下公眾號玉淵談天稱，北京當局與歐盟將於7日進行新一輪談判。內容可能針對電動車關稅問題持續協商。

央視 歐盟 能源政策 電動車

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