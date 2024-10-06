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持續作多股市？陸發改委預告8日說明一攬子增量政策

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸官方預告，將於8日上午10點舉行新聞發布會，由發改委主任鄭柵潔等介紹「系統落實一攬子增量政策 扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況，是否再宣布利多政策，以及帶動陸股續漲，備受關注。（中新社）
大陸官方預告，將於8日上午10點舉行新聞發布會，由發改委主任鄭柵潔等介紹「系統落實一攬子增量政策 扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況，是否再宣布利多政策，以及帶動陸股續漲，備受關注。（中新社）

大陸「十一」長假步入收假階段，將於8日復工，股市也將於當日恢復交易。大陸官方預告，將於8日上午10點將舉行新聞發布會，由發改委主任鄭柵潔等介紹「系統落實一攬子增量政策 扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況，是否再宣布利多政策，以及能否複製9月24日金融三巨頭推出刺激經濟政策後，推升陸股反彈飆升，備受矚目。

大陸國務院新聞辦公室6日發布預告，將於10月8日（星期二）上午10時舉行新聞發布會，由國家發展改革委主任鄭柵潔和副主任劉蘇社、趙辰昕、李春臨、鄭備介紹「系統落實一攬子增量政策 扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況。

此前9月24日，大陸人行（央行）、金監總局、證監會齊聚召開新聞發布會，宣布一套包含刺激經濟，救股市、房市的組合拳，激勵陸股、港股大漲。截至9月30日，大陸「十一」連假前最後一個交易日，A股全天成交量超過人民幣2.6兆元，創歷史新高。

香港星島日報指出，外界對大陸官方是否推出新的財政政策仍充滿期待，9月26日召開的中共政治局會議釋放了明確的政治信號，強調「要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出」，同時表明要「努力完成全年經濟社會發展目標任務」。

「十一」長假前陸股表現火熱，上交所更曾因爆單而當機。隨著假期將結束，上交所、深交所7日將進行全網測試，為相關機構開機驗證提供連通性測試環境。陸媒指出，在一天交易量超過人民幣2.5兆元的情況下，這次測試顯得格外重要。

主任 港股 陸股

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