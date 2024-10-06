大陸盼鬆綁政策刺激房市 房地產新政前景：仲介觀望、消費者認效果有限

中國在9月底宣布房地產新政，隨後包含4大一線城市在內，至今已有50多個城市祭出鬆綁限購等多項措施。然而不少房仲業者對於前景仍然持保守態度，消費者也認為效果有限，「重點是沒有錢」。

中國人民銀行（中國央行）與中國金融監管總局於9月29日晚間共同宣布4項金融政策，以支持中國房地產，隨後多地方政府、國有銀行宣布推出優化措施，中國住房城鄉建設部於5日宣布，已有10餘個省級行政區、50餘個城市也各自推出了房市優化政策。

近期中央社記者走訪上海多個房仲門市發現，看房的人並不如想像中踴躍，甚至有的門市並沒有客人，當業務員看見記者走入店內時，以為是看房的消費者，相當熱情款待並且詢問需求。

一名上海閔行區的房仲業者向記者表示，新政策確實會對有購房需求的起到一些吸引作用，然而整體而言「不買房或買不起房的，很難因為這樣的政策就改變心意」；另一位靜安區的房仲業者則提到，鬆綁限購政策固然可以為市場帶來活絡，然而對於買房自住的人而言影響不大，「買一套房的負擔都很大了，怎麼會多買幾套？」

業者認為，調降利率或許可以降低每個月人民幣數千元的支出，然而整體政策的影響性仍有待觀察。對於近期廣州等地傳出開發商在十一連假期間加班應對大量購房的客戶，這兩位業者不約而同說，「可能市場與消費群體不一樣吧。」

站在消費者的立場而言，對於新政策也有不同的看法。

今年30多歲的上海民眾陳先生，和太太結婚兩年多，目前兩人在靜安區一帶租房居住，過去一年以來一直在看房，但都沒有看到理想的物件，「喜歡的買不起，負擔得起的不喜歡」。

他提到，雖然新政策是要刺激房地產市場、降低負擔，但是總覺得和自己這樣本來就沒房的人來說，「毫無關係」，而且過去一兩年來雖然不斷地發布優化房地產的相關措施，但是根本的問題是「沒有錢，買不起」。

在上海金融相關行業工作的方先生向中央社記者表示，新的政策對自己影響不大，一方面是本來貸款買房時的房貸利率就比較低，另一方面是目前的房子一家三口住起來相當舒適也沒有什麼問題，並沒有買房或換房的打算。