為因應長假後可能爆單？陸股8日恢復交易 滬深交易所7日展開全網測試

在官方推出一系列重磅救市政策下，A股近期強勢反彈，上海證券交易所的系統9月27日早盤蹭因「爆單」而當機。繼9月29日進行全網測試後，隨著大陸「十一」連假即將結束，陸股將於10月8日恢復交易，陸媒報導，上交所7日將再次進行全網測試，深交所同日也會進行相關測試，以做好準備迎接火熱的股市。

央視新聞報導，股市火熱也對交易系統提出了更高要求，上交所將於10月7日再次進行全網測試，為相關機構開機驗證提供連通性測試環境。上交所方面指出，這次測試是假日後的例行測試，但在一天交易量超過人民幣2.5兆元（約合新台幣11.24兆元）的情況下，顯得格外重要。

據悉，此次參測單位包括上交所技術公司、上交所資訊公司、相關核心機構以及券商等金融機構。測試所使用的證券帳戶、交易單元、指定交易等均以9月30日閉市後生產環境資料為基準，將模擬1個交易日的交易。同時也有消息稱，隨著市場交易量不斷放大，上交所也在研究進行設備擴容，具體方案在討論中。

在大陸人行、金監總局、證監會三巨頭9月24日齊聚召開記者會，宣布一攬子金融支持經濟發展的措施後，陸股24日至27日連續四天全線放量大漲。9月30日，大陸「十一」連假前最後一個交易日，A股全天成交量超過人民幣2.6兆元，創歷史新高。由於股市飆漲，許多大陸股民當時更高喊「不想放假」，想要A股趁勝追擊。

在陸股放假期間，港股市場持續向好，根據央視引據興業證券經濟與金融研究院統計，在陸股因「十一」休市的10月2日至4日期間，香港恒生指數累計漲幅達7.59%；香港恒生科技指數漲幅達10%。有業內人士認為，「十一」長假期間港股市場持續大漲，可能會助推連假後A股市場走勢。