大陸經濟還有救？提出「香港玩完了」的羅奇這樣看

曾提出「香港玩完論」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach），近年來對中國經濟的預測也轉趨悲觀。他近日接受美國之音專訪時點出，中國經濟正面臨勞動適齡人口減少、生產力成長乏力、內需不足等三大長期結構性問題。

儘管認為中國經濟正面臨周期性與結構性的雙重問題，但羅奇也強調，中國未來並不會出現經濟內爆或崩潰。他相信中國如果能充分發揮經濟增長的潛力，並且改善與美國的關係，未來仍可能實現長時期的可持續增長。

羅奇曾準確預測1997年亞洲金融風暴和2008年全球金融海嘯，是華爾街最具影響力的經濟學家之一。他也曾預言中國可望在2030年左右超越美國、成為全球最大經濟體。

但今年稍早，羅奇在英國《金融時報》撰文稱「香港已經玩完了」，這導致他與中國大陸的友好關係受到影響。羅奇曾連續24年赴北京參加中共前總理朱鎔基成立的「中國發展高層論壇」，但今年他首度未獲發言機會。

對此，羅奇強調，讓不同觀點人士噤聲是行不通的，狹隘的政治思維和控制權力的意識形態對誰都無益。

在專訪中，羅奇將中國當前經濟挑戰分為短期或周期性問題和長期結構性問題。短期問題主要是房地產危機，他認為北京當局的計畫還不足以解除警報，但危機將得以在未來幾年內解決。相較之下，經濟長期問題更為嚴重。

羅奇點出當前中國經濟的三個癥結點。首先是人口問題，即勞動適齡人口的減少。第二個問題是生產力成長乏力。當經濟體的適齡勞動人口減少時，就需要更高的生產力來拉動經濟，但在中共總書記習近平指示下，經濟發展的重點回歸低生產力的國營企業，讓最具生產力活力的民營企業受到很大壓力。第三個問題則是內部私人消費不足。

羅奇並以「日本失落的30年」作為借鑒，為大陸的經濟挑戰提出三點解決方案。第一，避免資產泡沫，包括股市泡沫、科技網路泡沫、房地產泡沫；第二，避免經濟活動的債務強度，因為受制於償還超額債務的負擔，都無法為國內需求提供支持；第三，也是最重要的一點，就是採取行動促進生產力成長，他並以日本已故前首相安倍晉三的「安倍經濟學」提出貨幣、財政和結構性改革作為舉例。

不過，對於習近平是否有足夠的工具來落實上述建議，羅奇直言，「他（習近平）有這些工具，但問題是他是否有足夠的能力和意願去使用這些工具」。以提高生產力為例，經濟權力從私營部門向國有企業轉移，對習很重要，卻也「讓他無法做出許多人都希望看到的選擇」。

儘管大陸經濟成長正面臨巨大的周期性和結構性挑戰，羅奇仍認為可能透過有力和創新的措施來克服。而在應對這些挑戰後，仍然有可能在2030年代內與美國經濟「趨同」。