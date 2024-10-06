香港今年前9月已拒逾2.3萬人入境 高於去年全年

香港入境事務處處長郭俊峯6日表示，今年前九個月共拒絕2萬3,503名抵港旅客入境，佔整體旅客0.07%，數字跟以往相若，當中85%涉及入境目的有可疑。他並稱，入境處有責任守好「國家南大門」，維護香港治安。

不過，今年前九個月數字已超越去年全年數據。香港入境處今年初總結2023年工作情況時表示，2023年共有2萬3,171人被拒絕入境，占訪港旅客比例不足0.07%。而在「反送中運動」爆發的2019年，共有57,583人被拒入境，佔入境旅客約0.1%。

郭俊峯6日在香港商業電台節目上還表示，香港要有穩定的治安，才有繁榮的經濟發展。他又指入境處正與航空公司試行「預先通報乘客資料系統」，預計在明年中全面推行。

他強調，香港非常歡迎「真正的旅客」，而當局有「監察名單」，不容許可能影響香港治安及入境風險較高人士來港。他並指，香港居民不在監察名單之列，不會受到影響。

香港自9月3日起實施「預先通報乘客資料系統」，航空公司須在航班起飛前向入境處傳送乘客和航班資料，並按入境處的指令允許或不允許特定乘客登機，以阻截包括潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士赴港。

非中國籍的港澳永久居民自7月10日起可申請「港澳居民來往內地通行證」，郭俊峯指出，截至9月底，香港入境處已收到6.1萬份相關申請。

另外，大陸「十一」黃金周6日邁入第六天，郭俊峯表示，10月1日至5日共有逾98萬人次大陸訪客入境，比去年同期增加35%，當中10月1日入境人次逾22萬人，較去年「十一」的17.7萬增加。他形容口岸運作暢順，各旅遊景點亦非常熱鬧。

郭俊峯並預估，今年底香港出入境人次有機會回復至疫前的3億水平。