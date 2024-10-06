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大陸「十一」收假倒數 鐵路、民航迎返程客流高峰

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
隨著「十一」假期進入尾聲，大陸全國鐵路6日將迎來返程客流高峰，預計發送旅客1,873萬人次；民航方面，旅客量預計超過230萬人次。（中新社）
隨著「十一」假期進入尾聲，大陸全國鐵路6日將迎來返程客流高峰，預計發送旅客1,873萬人次；民航方面，旅客量預計超過230萬人次。（中新社）

大陸今年「十一」假期自10月1日至7日，隨著連假進入倒數第二天，返程客流湧現。大陸全國鐵路6日將迎來返程客流高峰，預計發送旅客1,873萬人次；民航方面，旅客量預計超過230萬人次。

澎湃新聞報導，根據大陸國鐵集團消息，10月6日，大陸全國鐵路迎來返程客流高峰，預計發送旅客1,873萬人次，計畫加開旅客列車1,432列。鐵路黃金周運輸啟動以來，全國鐵路旅客發送量已連續6天超1,700萬人次。

從預售情況來看，全國鐵路進入回程客流高峰，長途客流開始攀升，整體客流呈現明顯成長態勢。6日，北京至上海、成都至西安、廣州至湛江、廣州至南寧、大連至瀋陽等區間客流相對集中。

鐵路部門在熱門方向、時段和區間加開旅客列車，增加運力投放。例如瀋陽局集團公司在瀋陽、大連、長春、丹東等旅遊熱門方向加開客運列車134列，始發座席能力增加至52.1萬個；北京局集團公司在上海、沈陽、太原、鄭州等方向加開旅客列車204列；西安局集團公司加開北京、上海、太原、成都、銀川等方向及陝西省內主要城市間客運列車172列等。

而上海局集團公司表示，長三角鐵路6日將迎來返程客流高峰，預計當日發送旅客350萬人次，計畫增開北京、南昌等直通方向，以及往返上海、杭州、南京等管內熱門方向客運列車351列，組織352列車組列車重聯運行，加掛普速客車車輛198輛，全力滿足旅客出行需求。

民航方面，央視報導，大陸全國民航開始進入假期回程高峰，6日，大陸國內航線計畫執行航班量超1.7萬班次，出入境航線計畫執行航班量超2,600班次。全國民航旅客量預計將超230萬人次。

據報導，6日大陸國內熱門航線包含上海往返北京、北京往返成都、上海往返廣州、北京往返廣州、北京至深圳、成都至上海。

北京

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