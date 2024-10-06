福斯汽車反對歐盟對陸電動車加稅 籲推動陸企在歐投資

在歐盟表決通過對大陸電動車徵收反補貼稅的終裁提案後，引發歐洲汽車製造商的擔憂。德國車企大眾汽車集團（VolksWagen，台灣稱「福斯汽車」）執行長布魯默（Oliver Blume）表示，歐盟應該考慮調整針對大陸電動車的關稅，與其徵收懲罰性關稅，不如推動中企在歐洲投資。

路透報導，布魯默擔心中方採取反制措施，「如果實施這些單邊關稅，這種風險肯定是存在的。」他認為，德國政府有必要繼續向歐盟表明反對關稅的立場，希望歐盟能夠在關稅生效之前與中方達成「對雙方都公平的解決方案」。

布魯默認為，歐盟應該重新考慮關稅政策，允許大陸汽車製造商透過投資來避免關稅。他表示，與其徵收懲罰性關稅，不如積極考慮為投資提供補貼。那些在歐洲投資、創造就業機會且與當地公司合作的企業，應該在關稅方面受益。

當被問及是否應該允許大陸汽車製造商在沒有懲罰性關稅的情況下在德國生產電動車時，布魯默回應稱，「是的，這也是一種方法。這不僅適用於中國公司，也適用於在歐洲投資的其他地區公司，可以對經濟產生積極影響」。

除了大眾汽車，德國車企賓士和BMW也都就歐盟批准對大陸電動車加徵關稅的決定表示反對。賓士聲明表示，賓士堅信反補貼關稅會長遠削弱一個產業的競爭力。BMW汽車首席執行長齊普策說，此次投票對歐洲汽車業來說是一個致命的錯誤信號。

歐盟成員國4日以10票贊成、5票反對、12票棄權的結果，表決通過了針對大陸電動車加徵反補貼關稅的提案。儘管表決已過，大陸央視旗下「玉淵譚天」披露，中歐雙方將於7日進行新一輪談判，以避免貿易戰開打。現已傳出有兩個可能替代解決方案。

路透引述知情人士說法指，其中一個方案是根據大陸電動汽車的續航里程、電池性能、車身長度、兩輪驅動或者四輪驅動等指標為陸廠算出一個最低進口價格；另一方案則是由大陸廠商許諾在歐盟境內設廠，並在過渡期內設定進口配額。