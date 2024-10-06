大陸一線城房市交易 有感升溫

大陸多地陸續放寬房地產政策，市場反應積極，在「十一」長假期間，反映購屋意願的看房量、到訪量大幅上升五成以上。其中，一線城市房市明顯升溫，新政後北京開發商連夜撤回折扣、宣布漲價；深圳二手房掛牌量、交易量齊升。

據央視新聞報導，9月以後，大陸各地陸續推出救市政策。大陸住房城鄉建設部表示，截至10月4日已有130餘個城市，安排展開金秋促銷季、住（房）博會、雲展廳、直播看房等多種形式的線上等活動。

在各地的安排下，1,000餘家房企的近2,000個項目參加各地促銷，多地售房處「十一」黃金周不放假、不打烊，展開折扣、優惠券、贈購屋權益、限時優惠等活動。

官方統計，「十一」假期以來，參加促銷的大部分建案到訪量年增50％以上，如10月1日至3日午間，北京市新房帶看量年增92.5%、認購量提高兩倍，二手房帶看量較去年同期增加104.1%。廣州部分建案日到訪量超過150批，較平時增加200%。

同時，中指研究院初步統計顯示，四川省抽樣調查項目到訪量較節前平均增加70%，成交轉換率較節前平均增加140%。

此外，據大陸房屋城鄉建設部初步統計，9月30日至10月4日，貴州省共銷售商品住房13.75萬平方公尺（1,187套）、年增44.3%，成交金額為人民幣7.54億元、年增54.2%；黑龍江大慶市銷售156套，較去年成長254%。

大陸四個一線城市「北上廣深」聯袂於10月1日前調整住房限購等政策措施的同時，近期重慶、四川、廣東、湖北、雲南等十餘省市也推出省級促進房地產市場健康發展的政策文件，武漢、南昌等50餘個城市也推出該市房地產市場優化政策。