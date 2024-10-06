騰訊擬收購法國遊戲商

大陸遊戲巨頭騰訊再傳新消息，外電報導，騰訊和法國吉勒莫特（Guillemot）家族傳出考慮收購法國遊戲開發商育碧娛樂公司（Ubisoft）。

彭博報導指出，知情人士表示，騰訊和吉勒莫特家族一直在與顧問協商，他們正在討論的可能性之一，是聯合將育碧私有化。不過，協商仍處於初步階段，他們也在考慮其他選項。截至4月底，騰訊擁有育碧9.2%的淨投票權，而吉勒莫特家族持有約20.5%的淨投票權。

此前，在育碧股價暴跌之際，包括AJ Investments、黑石集團在內的一些少數股東曾試圖推動將育碧私有化或出售給戰略投資者。分析人士認為，騰訊和吉勒莫特家族此舉能阻止更多收購者，以允許吉勒莫特家族繼續管理育碧。

新加坡《聯合早報》指出，上述消息傳出後，育碧4日在巴黎的股價上漲33%，這是該公司自1996年上市以來的最大漲幅。

據了解，育碧是知名遊戲系列「刺客教條」的開發公司，但該系列備受矚目的新作「刺客教條：暗影者」近期引發爭議。儘管這款遊戲背景設定在日本，公司卻使用一名黑人武士作為主角，遭到大批玩家抨擊惡意篡改日本歷史和文化。

隨著爭議持續發酵，育碧已將「刺客教條：暗影者」的銷售預期下調至市場預期以下，並宣布推遲這款遊戲的發布時間至明年2月。

此外，中國基金報報導，多位育碧員工討論該公司在2024年遊戲銷售不如預期的主要原因：育碧的問題和外部市場沒有任何關係，問題主要是來自公司內部的管理文化問題。