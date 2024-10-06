SHEIN力拚Q4赴英上市

外電報導，知情人士表示，大陸知名跨境電商希音（SHEIN）正在努力於本季度內完成在倫交所上市計畫，並將在未來幾周內為其公開發行（IPO）舉行非正式投資者會議，以評估投資人在其倫敦潛在IPO募股之前的興趣。

SHEIN想要在倫敦IPO，前提是獲英國金融行為監理總署 （Financial Conduct Authority，FCA）和大陸證監會批准，目前尚不清楚該公司是否已收到大陸監管機構的指導，大陸證監會網站上，關於已批准海外IPO候選名單也尚未提及SHEIN。

隨著中美關係日趨緊張，原計畫赴美上市的SHEIN，經過部分美國政界人士反對，該公司與其財務和法律顧問探討改在倫交所上市的可能性，並在今年6月初向英國市場監管機構秘密遞交申請IPO的文件，該公司隨後也遭英國相關部門審查，這可能影響其上市計畫。

南華早報此前報導，SHEIN在9月底裁員了一批新加坡總部的員工，根據該公司聲明，這是在倫敦IPO計畫遭遇不確定性時，重組部分業務的行動之一，此次裁員影響20多名員工。SHEIN表示，IT研發中心重組是「持續全球擴張、在地化努力和提高效率的持續策略的一部」，並強調會繼續發展其新加坡業務，且正在招聘多個職位。

SHEIN由大陸企業家許仰天在2008年創立，該公司開創了直接從大陸向國際消費者銷售低價商品的模式，並在過去幾年陸續進入北美、歐洲、中東、印度、東南亞和南美等多個市場。基於拓展國際市場的因素，SHEIN後來將總部搬到新加坡，同時保留大陸的倉庫和供應鏈，並努力重新定位自己為全球性企業。

儘管SHEIN最新一輪融資估值高達660億美元，其倫敦上市對英國金融市場將是一大利多，但同時也可能帶來聲譽風險。除侵權問題，SHEIN在環境、社會責任等方面的表現也不容樂觀。反壟斷機構正在調查該公司涉嫌虛假宣傳，尤其是在環保理念上的「漂綠」行為。