蔚來搶進中東、北非市場

大陸電動車品牌蔚來汽車持續拓展全球市場，宣布進入中東、北非市場。蔚來與該公司戰略投資者、阿拉伯聯合大公國主權基金CYVN簽署戰略合作協議，將在阿布達比建立先進技術研發中心，專注於智慧駕駛與人工智慧技術研發。基於此，蔚來也將與CYVN聯合研發一款針對當地市場的全新車型。

同時，蔚來宣布將正式在中東和北非地區展開業務。這項業務營運將透過蔚來與CYVN共同成立的合資企業—蔚來中東北非公司，為當地用戶提供服務。此後，阿拉伯聯合大公國將成為蔚來中東、北非的首發市場，蔚來將於今年第4季在當地展開業務。

蔚來創辦人李斌則說，看好智慧電動車在中東與北非市場的前景。CYVN在當地擁有豐富資源，將助力蔚來在該地區業務獲得成長。

CYVN是由當地政府擁有多數股權的投資機構，其戰略重點是智慧出行產業。去年7月和12月，CYVN曾對蔚來進行兩次戰略投資，投資金額合計約33億美元。去年12月投資交易完成後，CYVN實益持有蔚來已發行及發行在外股份總數的約20.1%，成為蔚來第一大股東。