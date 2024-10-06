樂施會報告…港貧富差距82倍 貧窮「遍地開花」

香港貧富懸殊再度驚人，有報告指香港貧富差距達驚人的近八十二倍，港大學者稱貧窮問題已在香港「遍地開花」，有組織提供多項建言，港府主管官員則稱，處理香港貧窮問題不應只看收入單一項。

香港樂施會發表「香港貧窮狀況報告二○二四」，指今年首季度香港整體貧窮率達百分之廿點二，逾一三九萬人處於貧窮狀態，而顯示貧富差距的最低與最高收入的家庭月入差距達八十一點九倍。貧富懸殊空前，報告在香港社會引起熱烈反響。

香港大學社會工作及社會行政學香港系講座教授葉兆輝說，香港貧窮問題是由於人口增加、人口老化及有更多離婚家庭，經濟轉型亦影響到最低收入階層，以往只有部分地區較窮，今年調查反映貧窮情況「遍地開花」，部分人只能做兼職，低技術工人面臨失業，政府有需要支援低技術工人及搞活經濟。

香港社區組織協會副主任施麗珊說，不少基層市民反映，今年求職較去年困難，尤其是建造、飲食和零售業，部分人工資較疫情前少百分之廿至百分之四十。香港最低工資較其他城市低，有檢討的空間，希望港府繼續推出津貼，鼓勵待援人士就業，令他們有誘因脫貧。

港府勞工及福利局局長孫玉菡回應稱，不應該只看收入來處理香港貧窮問題，過去只看收入量度相對貧窮，有很多不足之處，因當中沒有計算個人擁有資產等。香港已經步入老齡社會，六十五歲以上人數達一百七十萬，長者未必會再工作，現時六十五歲以上長者有百分之七十五，正領取不同形式政府現金補助。

孫玉菡強調指今屆政府提出精準扶貧，建基於發現過去只看收入量度相對貧窮，有很多不足之處，因未有計算個人擁有資產，以及其他方面資助等，舉例公屋雖然不是金錢，但是對於生活有大大改善。