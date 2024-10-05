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三折手機一機難求...華為、蘋果全都「加價賣」 人群擠滿深圳華強北

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
在素有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北，華為三折手機Mate XT非凡大師仍是「一機難求」的情況，部分機型有黃牛加價人民幣4,000元。法新社
在素有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北，華為三折手機Mate XT非凡大師仍是「一機難求」的情況，部分機型有黃牛加價人民幣4,000元。法新社

一年一度的大陸十一假期，不僅是一場消費盛宴，更是經濟活力的透視鏡、市場信心的晴雨表。在素有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北，華為三折手機Mate XT非凡大師仍是「一機難求」的情況，部分機型有黃牛加價人民幣4,000元（新台幣1.8萬元）。

而iPhone 16系列，同樣都需要加價才能買到現貨，有些機型加價幅度超人民幣千元。

證券時報報導，在華強北一家華為授權體驗店，有銷售人員表示，三折手機目前店裡還沒有，萬象天地和寶安太古城那邊有展示。不過現在哪裡都沒有現貨的，需要在網上預約去搶，在網上買也是要加價才能買到，黃牛都在炒。

據瞭解，目前華為Mate XT非凡大師手機仍「一機難求」，線上每天會放開一定數量的名額，「購買基本靠搶」。深圳多家華為授權體驗店不僅「缺貨」，連展示機型都「缺」。

什麼時候三折手機才不再缺貨？銷售人員傳授經驗：「在京東、淘寶、天貓，只要看到不是官方門店，都是加價很高，這就說明了線下缺貨。什麼時候只加價人民幣一兩百，或者跟官網價格一樣，就說明線下不缺貨了，就能買到了。」

在華強北的賽格廣場，有黃牛表示，華為Mate XT非凡大師現在普遍加價人民幣3,000到4,000元，其中瑞紅顏色溢價比黑色更高。

上述黃牛表示，以華為Mate XT非凡大師1TB版本為例，原價人民幣2萬3,999元，但在二手市場價格達到人民幣2.7萬元以上。「之前幾十萬一部都有人買。因為這個手機產能跟不上，會一直供不應求，價格不會下來得那麼快。」。

中關村物聯網產業聯盟副秘書長袁帥指出，Mate XT是全球首款三折手機，外加華為在折疊手機市場有領先地位和品牌忠誠度，使得消費者對Mate XT有高度關注和期待。但新產品在量產初期往往面臨產能爬坡的挑戰，導致市場供應不足。

除了華為之外，iPhone 16系列也出現「缺現貨」的情況。一家位於華強北的蘋果專賣店工作人員表示：「現在各個型號和顏色店裡都有貨，不過全都要加價才能買到。不加價的地方都缺現貨。」

上述門店iPhone 16基礎款系列溢價人民幣600元到900元不等，iPhone 16 Pro系列溢價人民幣1,000元到1,500元不等。另一家蘋果專賣店也是同樣的情況，不過溢價程度有所不同，iPhone 16 Pro系列加價人民幣800元可購買。

在二手市場，也有許多店鋪「高價回收」iPhone 16系列。不過有店鋪提供的報價單顯示，二手港版iPhone 16系列已經普遍跌破發行價，降價人民幣49元至1,049元不等，僅部分機型的部分顏色需要加價購買。

查詢蘋果官網，目前在官網訂購iPhone 16系列，深圳地區預計10月9日左右能取貨，iPhone 16 Pro系列則預計10月23日到10月30日取貨。

物聯網 華強北 黃牛

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