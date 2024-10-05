「別急著把身家全押上」十一長假港股大震盪 陸股投資人議論紛紛

陸股在中國「十一」長假休市期間，港股3、4日上演大跌大漲的激烈震盪，驚嚇不少中國投資人。其中有人認為陸股應提前開市，以免長假期間變數過大；更多人則熱議陸股長假後的走勢，看多者雖仍偏多數，但也出現了居高思危的聲音。

10月1至7日是中共建政75週年的「十一」長假，陸股隨之休市。由於長假前港股跟隨陸股接連飆漲，使港股成為長假結束後，外界觀察陸股可能走勢的參考指標。而中國投資人也同樣將港股視為陸股可能走勢的參考指標。

10月3日港股中止連漲多日的大多頭走勢，盤中一度大跌1000點，終場跌幅縮小，但仍下跌330點；4日港股重新飆漲，終場大漲623點。市場形容，港股這兩個交易日的走勢充滿戲劇性，有如上沖下洗。

緊盯港股走勢的中國投資人，近日對港股這波震盪議論紛紛，不少在陸股近日大漲階段才趕忙進場的投資人紛紛發出驚呼，進而對陸股8日恢復交易的可能走勢感到有些不安。而在中國各大財經網站、討論區及網路社群，「港股大跳水」3日更一度成為熱門話題，還曾登上微博熱搜榜，但4日的大漲又讓話題隨之轉向。

有中國網友認為，十一期間休市7天，中國內外可能產生的多空因素可能很多，讓長假過後的陸股變數大增，因此應該提前開市；不少人則認為，陸股長假後仍會維持多頭，但可能不再是「什麼股都瞎漲」的格局了，各類股表現會漸趨分歧，可能會出現港股般的劇烈震盪；但也有人直指，中國經濟基本面「還沒跟上」，對陸股這波大漲應該謹慎看待。

有中國財經部落客發文指出，港股一度大跌是給投資人「敲響了警鐘」，它提醒著股市投資「永遠是風險與機遇並存」。而這次大跌大漲發生在十一長假期間，陸股還在休市，使中國投資人無法及時反應，也為陸股未來走勢增添不確定性。

也有部落客直指，陸股這波確實漲了不少，但真的是每個人都賺到錢了嗎？漲了有落到兜（口袋）裡了嗎？還是只讓被套住的股票少賠點？大家還是要好好想想，長點心眼。如果港股會這樣震盪，那麼陸股也會，「別急著把身家全押上」。

但也有部落客及多數投資人認為，多頭市場本來就會偶有大跌，也會有回檔，不可能每天都大漲，震盪在所難免。況且「國家政策擺在那兒了」，且3日跌的是港股，不能一概而論，更何況港股第2天就全漲回來了，中概股仍是上漲主流。因此「好好選股」就好，看空不必。

有中國部落客引用知名基金經理人、有「新興市場投資教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）日前看法，指陸股終於「重新煥發生機」，但若要將這股「短期的樂觀情緒」化為可持續的牛市，中國還需要更廣泛、深入的經濟改革。且中國經濟仍面臨結構性問題，為長期成長帶來一定的不確定性，他因此對陸股未來走勢持謹慎樂觀態度。