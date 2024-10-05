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大陸房企前3季債券到期達1.7兆元 研究：禁不起房市再低迷

中央社／ 台北5日電
根據大陸研究機構報告，今年前3季中國房企債券到期規模達人民幣3895億元（約新台幣1.7兆元），而發行規模只有1509億元，預料明年債務到期規模高於今年。大陸房市示意圖。圖／路透
根據大陸研究機構報告，今年前3季中國房企債券到期規模達人民幣3895億元（約新台幣1.7兆元），而發行規模只有1509億元，預料明年債務到期規模高於今年。大陸房市示意圖。圖／路透

根據中國研究機構報告，今年前3季中國房企債券到期規模達人民幣3895億元（約新台幣1.7兆元，下同），而發行規模只有1509億元，預料明年債務到期規模高於今年。若房市持續低迷，更多已進行債務重組的房企將面臨違約。

澎湃新聞報導，克而瑞研究中心5日發布報告指出，從歷年65家典型房企的融資總量來看，2024年前3季的融資總量為3507億元，年減29%。從單季來看，各季的融資量年減幅度有所縮小，第1、2季分別減少41%及29%；而第3季年減幅度縮小至16%，且較第2季增加17%。

從債務到期來看，2024年前3季中國房企債券到期規模達3895億元，而發行規模僅有1509億元；其中第1、2季房企到期債券規模均超過1300億元，第3季債券到期超過1000億元，償債壓力較大。

由於近年來不少房企選擇將債務展期或置換，即延長債券償還期限，在此情況下，2025年房企的債務壓力同樣較大，2025年債務到期規模甚至要高於2024年。若銷售市場長期低迷，更多已經進行債務重組的房企仍將面臨債務再次違約。

報告指出，目前中國的貨幣政策進一步寬鬆，房地產企業更應做好債務管理，利用自身經營物業優勢，積極嘗試不動產投資信託（REITs）、經營性物業貸款等融資方式，調整債務結構，降低債務成本，並對將要到期的債務及時削峰（從高峰值縮減）。

對於並未持有較多經營性物業的房企，面對市場的不確定風險，要適時適度調整項目營銷策略，爭取提升去化速度。同時要嚴格以收定支、加快存貨去化、提升資產運營、積極培育創新業務。加大對合作項目的管控力度，對有潛在風險的合作項目主動進行管理架構、運營思路和融資結構的調整，及時發現風險，化解風險。

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