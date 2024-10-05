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Nike上季度營收走跌10% 大中華區營收年減4%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
Nike近日公布截至8月底的2025財年第一財季財務表現，其中大中華區第一財季營收年減4%。圖／路透通訊社
Nike近日公布截至8月底的2025財年第一財季財務表現，其中大中華區第一財季營收年減4%。圖／路透通訊社

美國知名運動品牌耐吉公司（Nike）上季銷售額不如預期，撤回新財年全年業績指引。當地時間10月1日，NIKE發布截至8月底的2025財年第一財季財務表現，該季度實現營收116億美元，不如市場預期，年減10%。同時，大中華區營收為16.66億美元，年減4%。不過，Nike仍表示，對其在大中華區的長期發展前景持樂觀態度。

澎湃新聞指出，針對上述業績成績單，Nike大中華區該季度銷售額為16.66億美元，較去年同期下滑4%，息稅前利潤（EBIT）下滑4%，而北美地區銷售額較去年同期下滑11%。

此前，Nike中國已連續七季實現正成長，不過，Nike曾警告稱「前景疲軟」。在2024財年的電話會上，Nike高層表示，受宏觀情勢影響，Nike在中國所有通路的客流量從4月開始下滑。

Nike集團執行副總裁兼財務長弗蘭德（Matthew Friend）在電話會議上表示，中國市場對經典系列的需求很強勁，喬丹在大中華區的業務規模很大，Nike也密切關注和管理這項業務。同時，Nike大中華區在創新和運動性能領域的故事得到市場的良好回饋，中國市場對於創新的需求顯著高於其他市場，「創新在中國的業務組合中占比最高，而其他地區則不然」。

另，談到中國市場業績表現，弗蘭德稱，Nike著眼於長期，儘管已下調對今年剩餘時間中國市場的短期預期，但中國市場的增長仍受到支持，對Nike在大中華區的長期發展前景持樂觀態度。

弗蘭德續指，Nike將繼續發揮創新優勢，為中國市場提供更多支持，尤其是在產品、數位平台和供應鏈領域，以持續滿足本地消費者的需求。「我們對Nike在大中華區的長期發展以及中國運動產業的廣闊前景充滿信心。」

與此同時，值得注意的是，Nike新執行長上任在即。Nike於9月19日宣布公司董事會任命希爾（Elliott Hill）為公司總裁兼首席執行長，自10月14日起生效，作為一名退休四年、曾在耐吉公司工作32年的老將，希爾曾領導耐吉全球團隊、品牌和業務方面創造了良好的表現。

對此，弗蘭德表示，董事會認為，希爾是推動耐吉下一階段成長、合適的領導者。為迎接新任執行長的上任，讓其重新與公司團隊、員工建立聯繫，更靈活地評估當前以及2026財年的戰略定位和業務趨勢並制定計劃，公司將撤回2025財年全年業績預期，本財年剩餘時間將提供季度指導，並推遲投資者日活動。

同時，弗蘭德還提及，感謝公司原執行長唐若修（John Donahoe）對Nike的貢獻，讓公司渡過疫情以及重大的供應鏈中斷，加速Nike的數位轉型，並在全球範圍內發起新的Nike社區投資。

業績 財務 運動

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