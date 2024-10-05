蔚來宣布進入中東、北非 將與CYVN開發當地專門車型

大陸汽車品牌蔚來汽車持續拓展全球市場，這一回宣布進入中東北非市場。蔚來5日公告，4日與公司戰略投資者CYVN簽署戰略合作協議，宣布將在阿拉伯聯合大公國阿布達比建立先進技術研發中心，專注於智慧駕駛與人工智慧技術研發。基於此，蔚來也將與CYVN聯合研發一款針對當地市場的全新車型。

據蔚來汽車微信公眾號5日消息，10月4日，蔚來與公司策略投資者CYVN簽署策略合作協議，宣布將在阿拉伯聯合大公國阿布達比建立先進技術研發中心，專注智慧駕駛與人工智慧技術研發，進一步拓展蔚來全球研發局，協助中東與北非地區技術創新。蔚來與CYVN也將共同研發一款針對當地市場的全新車型，更能服務當地用戶不斷成長的智慧電動車需求。

同時，蔚來宣布將正式在中東和北非地區開展業務。這項業務營運將透過蔚來與CYVN共同成立的合資企業—蔚來中東北非公司開展，為當地用戶提供服務，協助該地區永續發展願景。此後，阿拉伯聯合大公國將成為蔚來中東北非的首發市場，蔚來將於今年第四季全體系在當地展開業務。

蔚來創辦人李斌則說，看好智慧電動車在中東與北非市場的發展前景。CYVN在當地擁有豐富資源，將助力蔚來在該地區業務獲得持續成長。蔚來與CYVN的合作將進一步推動公司全球化與科技創新策略，加速蔚來全球化進程，為中東和北非地區用戶帶來創新的智慧電動車技術與體驗。

蔚來表示，與CYVN戰略合作協議的簽署以及中東北非公司的成立，是蔚來全球化布局的另一重要節點。蔚來將持續穩定地推動全球化發展策略，與合作夥伴共同協助全球智慧電動車產業技術革新。

據悉，CYVN是由當地政府擁有多數股權的投資機構，其戰略重點是智慧出行產業。去年7月和12日，CYVN曾對蔚來進行兩次戰略投資，投資金額合計約33億美元。去年12月投資交易完成後，CYVN實益持有蔚來已發行及發行在外股份總數的約20.1%，成為蔚來第一大股東，不過由於超級投票權的存在，李斌仍為公司實控人。

第一財經指，目前中東、北非已成為歐洲、東南亞以外，大陸車企競相布局的另一海外市場。6月，小鵬宣布向埃及市場發售小鵬G9、小鵬P7兩款產品。今年北京車展期間，哪吒汽車和埃及、肯亞經銷商簽訂意向協議，意圖進入非洲市場；同期，極氪001和極氪X在中東市場正式亮相。此外，奇瑞、吉利、長安、比亞迪等中國車企亦在中東有所布局。