大陸50餘城推房市優化政策 多地商品房銷量走高

大陸自9月底來，多地陸續推出房地產優化調整政策。大陸住房城鄉建設部5日指出，市場積極反應。在目前「十一」長假期間，反映購屋意願的看房量、到訪量大幅上升，多地商品房銷售出現不同程度成長。經統計，展開促銷活動的城市普遍反應，「十一」假期以來，參加促銷的大部分項目到訪量年增50%以上。

據大陸央視新聞報導，自今年進入9月以後，大陸各地陸續推出救市政策。大陸住房城鄉建設部表示，截至10月4日，已有20餘個省（自治區、直轄市）130餘個城市，安排開展金秋促銷季、住（房）博會、雲展廳、直播看房等多種形式的線上、線下商品房促銷及同步宣傳、政策解讀等活動。

大陸住房城鄉建設部舉例，如湖北、廣西等省區組織的全省範圍金秋購房促銷季活動，哈爾濱、昆明、大同、紹興、汕頭等城市安排房企薈萃嘉年華、房展會、推介會等各種形式的促銷活動。而在各地的安排下，1,000餘家房企的近2,000個項目（樓盤）參加各地促銷，多地售樓處「十一」黃金周不放假、不打烊，開展折扣、優惠券、贈購屋權益、限時優惠等活動。

另，大陸住房城鄉建設部表示，多地看房量、到訪量大幅上升。經統計，展開促銷活動的城市普遍反應，「十一」假期來，參加促銷的大部分項目到訪量年增50%以上，如10月1日至3日午間，北京市新房帶看量年增92.5%、認購量提高2倍，二手房帶看量較去年同期增加104.1%。廣州部分樓盤日到訪量超過150批，較平時增加200%。

同時，中國指數研究院（四川）初步統計顯示，四川省抽樣調查項目到訪量較節前平均增加70%，成交轉換率較節前平均增加140%。

此外，據大陸房屋城鄉建設部初步統計，9月30日至10月4日，貴州省共銷售商品住房13.75萬平方公尺（1,187套）、年增44.3%，成交金額為人民幣7.54億元、年增54.2%；黑龍江大慶市銷售156套，較去年成長254%。

與此同時，在大陸四個一線城市－北上廣深於10月1日前調整住房限購等政策措施的同時，近期重慶、四川、廣東、湖北、雲南等10餘個省（自治區、直轄市）也推出省級層級促進房地產市場健康發展的政策文件，武漢、南昌、合肥、廣元等50餘個城市也推出本市房地產市場優化政策。