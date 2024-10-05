快訊

不去萬里老家勘災卻到台南拜廟參香？賴清德這樣說

怪颱山陀兒「有滿多獨特性」 鄭明典：應該考慮除名

聽新聞
0:00 / 0:00

對中電動車加稅 專家：中歐探討替代方案 仍有博弈空間

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
歐盟4日投票通過對中國製造的純電動車加徵關稅，圖為日前德國法蘭克福國際汽車零配件及售後服務展覽會上的比亞迪展台。 (新華社)
歐盟4日投票通過對中國製造的純電動車加徵關稅，圖為日前德國法蘭克福國際汽車零配件及售後服務展覽會上的比亞迪展台。 (新華社)

歐盟於當地時間4日，在針對是否對中國進口電動汽車加徵反補貼關稅的最終投票中，通過歐盟執委會的徵稅提案。然而，雙方都表明會繼續談判。有專家對此分析稱，歐盟與中國接表示將探討關稅替代方案，顯示雙方都不想打貿易戰，且雙方本就存在合作可能，中歐後續仍有博弈空間，或令歐盟重新檢討政策。

港媒《星島日報》指，歐盟是僅次於中國的全球第二大電動汽車市場，汽車產業為這個27國集團提供了近1300萬個工作。隨著中國電動汽車崛起，2023年歐盟從中國進口的電動汽車達到115億美元，比2020年的16億美元大幅增長。據悉，目前，中國品牌占歐洲電動汽車市場約19%。

此外，歐盟在4日在表決後發出聲明稱，將繼續努力探索替代解決方案。報導認為，這也表示「即使提案通過，歐盟仍會繼續與中國探討關稅替代建議」。

路透引述知情人士透露，目前，歐盟正在談的一個方案是根據電動車的續航里程、電池性能等標準，計算最低進口價。另一選擇是由中國廠商許諾在歐盟境內投資設廠，並在過渡期內設定進口配額。

中通社指出，香港中觀研究所所長劉瀾昌對此表示，「上述兩種方案靈活變通，都有可能達成。世界貿易史上有不少成功例案，如美國限制下，日本車也是通過在美設廠的方式，進入美國市場。實際上，中國已在匈牙利等國投資建廠，生產電池，完全可用設廠作為關稅替代方案，亦能推動歐洲電動車的發展。」

劉瀾昌續指，「歐洲清楚中國市場龐大，亦不願打貿易戰。」且歐洲電動車發展落後，中國電動車有技術優勢，中歐本就存在合作可能。「即使提案通過，後續仍有較大博弈空間。」

劉瀾昌認為，美歐保護支柱產業和生產商，加關稅已成趨勢，但相信中方已做好準備，通過具體措施把不利影響降到最低，如中國車企可利用價格優勢，轉向「一帶一路」沿線市場，包括東南亞、南美洲和非洲。

此前，大陸央視新聞轄下新媒體「玉淵譚天」4日晚發表評論指，加徵關稅和吸引投資不可兼得，歐盟應該做出理智的選擇。同時，這次投票離終裁仍有一段時間，對中歐雙方還有通過談判解決的可能。文章並透露，中歐雙方將於10月7日進行新一輪的談判。

歐盟 電動汽車

延伸閱讀

歐盟通過對中國電動車加稅 分析稱仍有博弈空間

歐盟將對中國電動車加稅 德汽車業受波及籲持續談判

中國大陸貿促會：堅決反對歐對中電動汽車加徵反補貼稅

賓士、BMW喊話歐盟：提高對中國電動汽車關稅 是個錯誤

相關新聞

傳蘋果已下單京東方OLED螢幕 iPhone SE 4預計明年春季發布

有供應鏈消息稱，蘋果已開始向大陸京東方和南韓LG訂購OLED螢幕，用於即將推出的於2025年春季推出iPhone SE ...

歐盟對陸電動車加稅提案通過 最高達36.3%

歐盟委員會於當地時間4日，就對大陸電動車加稅的提案進行進行最終投票表決。據央視新聞引述歐盟委員會聲明，該提案獲得歐盟成員...

大陸50餘城推房市優化政策 多地商品房銷量走高

大陸自9月底來，多地陸續推出房地產優化調整政策。大陸住房城鄉建設部5日指出，市場積極反應。在目前「十一」長假期間，反映購...

10贊成、5反對 歐盟通過對中電動車加稅最高36.3%

歐盟委員會昨（4日）表決通過對中國電動車徵收反補貼稅的提案，按歐盟先前發布的草案，反補貼稅最高可達36.3%。中國商務部...

歐盟對中電動車加稅案表決 12國棄權、反映憂心一件事

歐盟委員會4日通過對中國電動車徵收反補貼稅提案，外媒分析，歐盟成員國有10國投票支持加徵關稅，5票反對，但有多達12國棄...

救市政策加持 廣州單套均價過億豪宅每平米56萬 突破天花板

政府為救房市猛下新藥，豪宅市場已回溫？據報導，有數據顯示，今年1到6月，總價5000萬元（人民幣，下同）以上的豪宅成交了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。