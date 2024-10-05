對中電動車加稅 專家：中歐探討替代方案 仍有博弈空間

歐盟於當地時間4日，在針對是否對中國進口電動汽車加徵反補貼關稅的最終投票中，通過歐盟執委會的徵稅提案。然而，雙方都表明會繼續談判。有專家對此分析稱，歐盟與中國接表示將探討關稅替代方案，顯示雙方都不想打貿易戰，且雙方本就存在合作可能，中歐後續仍有博弈空間，或令歐盟重新檢討政策。

港媒《星島日報》指，歐盟是僅次於中國的全球第二大電動汽車市場，汽車產業為這個27國集團提供了近1300萬個工作。隨著中國電動汽車崛起，2023年歐盟從中國進口的電動汽車達到115億美元，比2020年的16億美元大幅增長。據悉，目前，中國品牌占歐洲電動汽車市場約19%。

此外，歐盟在4日在表決後發出聲明稱，將繼續努力探索替代解決方案。報導認為，這也表示「即使提案通過，歐盟仍會繼續與中國探討關稅替代建議」。

路透引述知情人士透露，目前，歐盟正在談的一個方案是根據電動車的續航里程、電池性能等標準，計算最低進口價。另一選擇是由中國廠商許諾在歐盟境內投資設廠，並在過渡期內設定進口配額。

中通社指出，香港中觀研究所所長劉瀾昌對此表示，「上述兩種方案靈活變通，都有可能達成。世界貿易史上有不少成功例案，如美國限制下，日本車也是通過在美設廠的方式，進入美國市場。實際上，中國已在匈牙利等國投資建廠，生產電池，完全可用設廠作為關稅替代方案，亦能推動歐洲電動車的發展。」

劉瀾昌續指，「歐洲清楚中國市場龐大，亦不願打貿易戰。」且歐洲電動車發展落後，中國電動車有技術優勢，中歐本就存在合作可能。「即使提案通過，後續仍有較大博弈空間。」

劉瀾昌認為，美歐保護支柱產業和生產商，加關稅已成趨勢，但相信中方已做好準備，通過具體措施把不利影響降到最低，如中國車企可利用價格優勢，轉向「一帶一路」沿線市場，包括東南亞、南美洲和非洲。

此前，大陸央視新聞轄下新媒體「玉淵譚天」4日晚發表評論指，加徵關稅和吸引投資不可兼得，歐盟應該做出理智的選擇。同時，這次投票離終裁仍有一段時間，對中歐雙方還有通過談判解決的可能。文章並透露，中歐雙方將於10月7日進行新一輪的談判。