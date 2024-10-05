滬東中華造船集團創下單月交付3艘大型LNG船的中國造船史新紀錄

據《浦東發布》微信號，中國船舶集團有限公司旗下滬東中華造船（集團）有限公司為「卡達百船建造計畫——卡達北部氣田擴能船舶購置項目」17.4萬立方公尺大型液化天然氣（LNG）運輸船2號船「烏姆．古瓦伊琳娜號」，提前2個半月完工簽字交付。這是滬東中華繼今年5月份首次實現一個月交付2艘船後，再次刷新單月交付3艘大型LNG船中國船舶建造史上新紀錄。

9月份，滬東中華正式簽訂6艘全球最大27.1萬立方米超大型LNG船建造合同，一舉囊括「卡達百船建造計畫——卡達北部氣田擴能船舶購置項目」共計24艘超大型LNG船訂單，確立了在全球超大型LNG領域創新引領者的地位。

完工交付包括3艘大型LNG船以及1艘24000TEU超大型集裝箱船等共5艘船，創下一個月完工總量相當於年度計畫25%的新紀錄。同時還完成5艘船開工、1艘船出塢、1艘船進塢等多個生產節點。

消息稱，「烏姆．古瓦伊琳娜號」是滬東中華自主研發設計的第五代「長恆系列」17.4萬立方米大型LNG船，並按照卡達能源液化天然氣公司運營全球最大LNG船隊的技術標準特別量身打造，集最新設計理念、最優技術裝備、最強環保性能、最具前瞻性以及滬東中華歷代LNG船設計之精華於一身。總長299米、型寬46.4米、型深26.25米，採用最新一代雙艉鰭線型，且搭載多項低碳和數字技術和裝備，入級美國船級社（ABS）和中國船級社（CCS）雙船級。

9月10日，「卡達百船建造計畫——卡達北部氣田擴能船舶購置項目」首船「雷克斯·蒂勒森號」命名交船，僅時隔20天，2號船「烏姆·古瓦伊琳娜」號又完美交付，將進一步夯實中國船舶集團、滬東中華與卡達石油、卡達天然氣合作的基石，極大提升中國在大型LNG船研發、設計和建造領域的市場競爭力和國際影響力。

淵東發布稱，在「烏姆．古瓦伊琳娜號」的建造過程中，滬東中華全力聚焦「船塢高效搭載、碼頭快速調試、試航精簡流程」等關鍵環節，嚴格執行「精益生產提效率、優化管理強質量」的LNG船建造策略，全力推行數字化建造，推進新工藝新工法應用，以最高標準最嚴要求，全力打造精品船型。在建造團隊的努力下，該船碼頭週期比首船縮短1.5個月，也是「長恆系列」中首艘實現「二合一」試航的LNG船。在持續提升建造效率質量的同時，滬東中華狠抓安全工作，實現了600萬工時安全零事故紀錄。

它稱，據悉，目前滬東中華同時在建各型民船達到23艘，呈現出快馬加鞭書寫新篇章的繁忙喜人景象。