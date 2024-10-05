賓士、BMW喊話歐盟：提高對中國電動汽車關稅 是個錯誤

歐盟於當地時間4日就是否對中國大陸電動車徵收為期五年的反補貼稅舉行投票。歐盟委員會聲稱，投票中歐委會對中國大陸進口純電動車徵收關稅的提案獲得了歐盟成員國的必要支持。對此，國際知名汽車品牌賓士和BMW表示，反對歐盟委員會早些時候批准的對中國大陸電動汽車加徵關稅的決定，這一決定有悖於自由貿易和公平競爭。

據俄羅斯通訊社報導，歐盟委員會於當地時間4日宣布，歐盟國家批准歐盟委員會此前提出對中國大陸電動汽車徵收關稅的建議，但歐盟和中國大陸政府將在10月底前繼續尋找替代解決方案，最終裁決應不遲於10月底在歐盟官方公報上公布。多家媒體消息，投了反對票的有德國、匈牙利和另外兩個國家。

財聯社指出，賓士針對「歐盟對華電動汽車反補貼調查終裁進行投票」一事發表聲明表示，賓士堅信反補貼關稅會長遠削弱一個產業的競爭力。自由貿易和公平競爭將為各方帶來繁榮、成長和創新。因此，賓士認為歐盟委員會擬定的徵收反補貼關稅是一個錯誤，這可能會導致深遠的負面結果。

賓士在聲明中續稱，如今，比以往任何時候都更為重要的是，歐盟和中國大陸應保持對話，並達成一個符合雙方利益的協商解決方案。「我們相信，雙方能夠找到這樣的解決方案。」雙方需要時間來形成這樣一套解決方案。因此，賓士呼籲歐盟委員會推遲其所決定措施的實施。

賓士強調，始終支持基於世貿組織規則的自由貿易，包括所有市場參與者應享有同等待遇的原則。因此，迫切地需要避免影響互惠互利貿易秩序的措施。

此外，德新社引述BMW汽車首席執行長齊普策說道，「此次投票對歐洲汽車業來說是一個致命的信號。」他認為，德國對關稅投反對票這一事實增加通過談判解決問題的機會。齊普策呼籲，歐盟委員會在與中國大陸的談判中盡快做出決定，以避免「只有輸家」的貿易衝突。

據了解，歐盟委員會9月底宣布已向相關各方發送一份關於對來自中國大陸的電動汽車徵收進口關稅的最終決定草案，依據製造商的不同，關稅將從17%到 36.3% 等。其中，特斯拉汽車的關稅將為9%。具體關稅最終將不晚於今年11月推出。