加大金融反腐！ 大陸金融系统今年共計已75人遭查

大陸步步推進金融反腐力度，並加強整飭行動。澎湃新聞指出，據中共中央紀委國家監委網站不完全統計，在剛剛過去的9月，金融系統至少有4人被查，均為大陸中央一級黨和國家機關、國企和金融單位幹部。其中，截至9月底已至少有75人遭查。

據澎湃新聞5日報導，分機構看，大陸金融系統9月被查的4人中，有2人來自政策性銀行，分別為中國農業發展銀行湖南省分行前黨委委員、副行長張松柏，中國農業發展銀行前資金計畫部總經理孔繁波。另，2人則來自股份制銀行，分別為廣發銀行北京區域審計中心副總經理（主持工作）邵敏，中信銀行資產管理業務中心前副總裁（一級部總經理級）羅金輝。

報導稱，今年以來，大陸金融反腐呈高壓態勢，截至9月底已至少有75人被查。依月份來看，1至8月分別有12人、4人、7人、7人、11人、8人、12人、10人被查。

第一財經上月10日曾表示，「金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分，關係中國式現代化建設全局。」中共中央紀委網站上當時顯示，多家中央金融機構召開黨風廉政建設工作會議，以嚴的基調縱深推進金融反腐，著力剷除腐敗滋生的土壤和條件，為金融業務健康發展保駕護航。

報導並稱，「目前，（大陸）反腐敗鬥爭已經進入深水區。」今年4月，中共二十屆中央第三輪巡視完成進駐工作，15個巡視組將對34家經濟工作部門及金融單位進行常規巡視，其中包括中國進出口銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、中國人壽、中國太平等金融單位。