大陸股市瘋漲！專家提醒投資人：為漲勢消退做好準備

在大陸官方於9月推出一系列組合拳政策下，陸股近期大幅反彈，替許多對沖基金帶來新機會。美國之音引述數據指，部分對沖基金在9月獲得投資回報出現顯著成長。其中，中國藍籌股滬深300指數上周五天內上漲25%，創歷史新高。然而，有專家提醒，由於大陸目前經濟基本面較疫情前弱，投資人要為陸股16年來最大漲勢消退做好準備。

據路透報導，香港三塔資本（Triata Capital）上月的回報率高達44%，使其1至9月的投資回報達到56%。三塔資本擁有資本7.7億美元，長期投資涉及資料中心、網路巨頭、電子商務和旅遊公司等多個領域，這些投資已產生相當的成果。該公司的首席投資管Sean Ho於9月在投資報告中表示，「大公司的估值被大大低估。」

此外，雲啟資本（Yunqi Capital）表示，大陸基金9月分回報率（扣除費用前）上漲了26%。

報導指出，大陸股市在經歷了三年的下跌之後出現反彈。上週，當局推出了疫情後力道最大的刺激措施，包括降息降準和向市場投放數兆元人民幣的流動性。其中，MSCI中國指數9月上漲24%，創2022年11月以來最大月漲幅。「此次股市暴漲是中國新冠病毒大流疫之後經濟陷入全面低迷和國際地緣政治局勢嚴重惡化以來給對沖基金行業帶來的一個意外驚喜。」

另，彭博報導稱，美國知名投行高盛集團的對沖基金客戶對中國股票的一周淨買入量創自此類數據追蹤開始以來的最高記錄。高盛集團估計，這些基金在9月23日至27日期間的回報率為6%，是有史以來表現最好的一周。路透則指，今年迄今，亞洲股票對沖基金整體漲幅高達12%，領先全球。

有專家認為，此前因不滿大陸經濟復甦乏力而逃離大陸並轉投日本和東南亞等地股市的資金，在大陸股市飆升後，料將準備重返大陸。還有分析表示，一些投資人已開始行動，南韓、印尼、馬來西亞和泰國股市的資金上周外流勢頭加大。

然而，法國巴黎銀行則稱，9月前3星期有超過200億美元的資金撤離日本。同時，日本野村證券提醒，投資人要為大陸股市16年來最大漲勢的消退提前做好準備，「因為中國目前的經濟基本面比疫情前弱得多」。

野村證券中國區首席經濟學家陸挺10月3日給客戶的郵件中寫道，在最悲觀的情況下，「股市狂熱之後將是崩盤，類似2015年發生的情況」，「這種結果的『機率』可能比更樂觀的情況高得多。」