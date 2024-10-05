陸以舊換新帶旺「十一」市場？ 商家：銷售冷熱不均

大陸近來力推家電「以舊換新」政策，這也讓大陸今年「十一」長假促銷期備受關注。儘管由於「十一」假期與大陸官方加碼的家電以舊換新政策實施疊加，普遍帶旺今年「十一」家電市場，然而，有陸媒指出，不同商家對此的感受「冷熱不均」，目前消費者審慎消費心態仍較強，一定程度影響以舊換新政實施效果。

第一財經指出，在大陸官方最新家電「以舊換新」政策推出後，有民眾在蘇寧易購廣州市前進路店選購一套家電，包括冰箱、洗衣機、電視、3匹空調各一台、1.5匹空調三台，以及吸油煙機、爐具、熱水器等，原來總價達人民幣5.6萬元（下同），而在享有大陸官方以舊換新補助和蘇寧折扣後，上述家電套餐總價降為4.6萬元。

鑑於「十一」長假以及官方加碼以舊換新的政策因素下，蘇寧易購數據顯示，今年十一假期頭3日，大陸一二級能源效率電視銷售額較去年同期成長超100%，100吋大螢幕電視銷售額年增134%，套購訂單量年增145%。

武漢工貿董事長李豐告則稱，今年十一假期前3日，其家電銷售額年增4成，以舊換新產品銷售占總銷售約7成，其中空調銷售占比最高，其次是冰箱、洗衣機，再次是廚電，彩電占較少。江西四平電器董事長張小平亦說，在同一時間，其電器銷售額年增30%，以舊換新商品銷售占50%，其中空調的銷售占比約四成。

除國家以舊換新補貼，海爾、美的、格力等家電生產廠商也推出企業補貼。美的集團廣州營運中心負責人王明智認為，主要結合十一假期和官方以舊換新政策進行促銷活動，銷售較去年同期成長較好。

然而，報導指出，有不少大陸家電商家的感受「冷熱不均」。其中，有廣西區域電器連鎖企業的負責人表示，今年10月1日前3天的銷售年比下滑，「（大陸）國家以舊換新的補貼力度之大前所未有，但是其銷售沒達預期」。

有華南的電器專賣店老闆亦認為，十一銷售一般，因不少消費者假期間外出旅遊，真正花在購物的時間不一定很多。

另一位家電企業的華南區域銷售負責人認為，目前消費者審慎消費的心態仍較強，這一定程度影響官方以舊換新政策實施效果。此外，有的商家沒有達到一定的經營規模，因此未獲得參與以舊換新活動的資質，在競爭中處於被動局面。

截至9月底，大陸商務部公布數據顯示，8月擴大支持家電以舊換新政策推出以來，已有511萬名消費者購買八大類家電產品合計711萬台，享受64億元中央補貼，帶動銷售金額約335億元。