歐盟昨投票決加徵陸電動車關稅 玉淵譚天：支持徵稅，就會失去投資

盡管歐盟成員國10月4日就中國大陸電動車反補貼關稅案進行表決投票，並通過了加徵最高可達36.3%的反補貼關稅的提案，但央視旗下《玉淵譚天》微博號早上透露，中歐雙方將於10月7日進行新一輪的談判。

玉淵譚天說，面對這一結果，知情人士告訴譚主：前不久，商務部部長王文濤訪歐時，歐方表明了政治意願，還是願意繼續談，歐方還表示，即便是終裁也不影響和中方繼續談。中方本著磋商的態度，也希望和歐方相向而行，很多問題也可以談。

知情人士表示，但如果歐方的政治意願只在口頭上，沒有體現在行動上，那就很難談了。

業界表示，不少歐盟成員國之所以投票贊成對華加徵關稅，是想用這種方式，「迫使」中國企業赴歐投資。對於這些小心思，中方的態度也很明確，支持課稅，就會失去投資。

玉淵譚天指出，在新一輪談判之前，歐方需要拿出誠意與行動。

玉淵譚天說，他之前已提到過，歐方一直以減少關稅（減少加徵幅度）為談判籌碼，但關稅多少不是重點，加徵關稅這個行為才是重點，歐方是以中國車企享受了補貼為由加徵關稅，只要加徵關稅就認定了補貼，即使關稅再低，只要認定有補貼，歐方就可以用其他手段打壓中國企業。這些手段包括「外國補貼條例」，甚至可以創造一些新的手段和條例。

他說，因此看到投票結果後，中方才會旗幟鮮明地擺出了立場。

玉淵譚天並詳細解釋「支持課稅，就會失去投資」的意涵，他表示，要知道歐洲汽車的電動化轉型走得並不順利，主要面臨兩個問題，一是相對於燃油車，電動車零部件製造所需的勞動力只有一半，轉向電動車就會帶來失業；二是區洲在電動車市場培育並不理想，又在燃油車研發製造上有較大優勢，造成歐洲車企猶豫不決。

他說，結果就是歐洲車企在燃油車及電動車上雙重投資，但電動車研發也很費錢，能救歐企的只剩兩條路，一是保證產品力前提下壓縮研發生產成本；二是歐洲電動市場迅速壯大，出現明顯市場轉向。而這兩種情形都離不開一個條件──和中國合作。

玉淵譚天指出，這一點歐洲車企看得遠比歐洲政客清楚。他並舉了德國寶馬中止投資瑞典電池製造商北伏公司為例印證歐洲車企轉型更需要中國，而支持徵稅就會失去投資，就會失去電動化轉型的機遇。

他指出，這些事情，歐洲國家得想清楚。這次投票德國反對聲音最高，正是因為德國在汽車領域與中國合作較多，獲 益較多。他說，這次投票離終裁仍有一段時間，對中歐雙方還有通過談判解決的可能。

但玉淵譚天指出，這段期間將是那些投贊成票的國家把握新能源轉型機遇的最後時間窗口期，能否掌握就要看這些國家自己。他說，10月7日新一輪談判之前，歐方需要拿出誠意與行動。