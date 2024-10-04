股價一天暴漲1700% 長聯科技上市首日成「漲幅王」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
趕在9月的最後一個交易日，長聯科技登陸創業板。截至9月30日收盤，長聯科技股價為每股人民幣381元，漲幅為1703.98%。南方Plus客户端
趕在9月的最後一個交易日，長聯科技登陸創業板。截至9月30日收盤，長聯科技股價為每股人民幣381元，漲幅為1703.98%。南方Plus客户端

趕在9月的最後一個交易日，長聯科技登陸創業板。截至9月30日收盤，長聯科技股價為每股人民幣381元，漲幅為1703.98%，即使在A股「普天同漲」的時候，長聯科技漲勢仍然遙遙領先，是當日漲幅最高的股票，也成為2024年最牛新股王。

華爾街見聞報導，因暴漲兇猛，長聯科技不得不在9月30日盤後發布公告，針對「股價漲幅較大」做出風險提示，稱公司日常經營情況未發生重大變化，未發現其他有可能對公司股價產生較大影響的重大事件。

為何上演暴漲，分析認為，新股具有一定稀缺性，今年新股供給偏少，稀缺性更加凸顯。更為關鍵的是，在A股市場火爆之際，沒有漲跌幅限制的新股，是激進資金的最好選擇。

盤中，長聯科技兩次觸發臨時停牌。由於長聯科技盤中成交價較開盤價首次上漲達到或超過60%，按照相關規定，深交所所自10時18分38秒起對長聯科技實施臨時停牌，於10時28分39秒復牌。上午，長聯科技漲幅一度超過800%，觸發第二次臨時停牌。

從盤後數據來看，上市首日長聯科技獲得超大單、大單分別淨流入人民幣1.72億元、5.34億元，淨占比分別為8.14%、25.17%。當日，長聯科技換手率達到91.38%，截至收盤，公司市值約為人民幣243億元。

長聯科技發行價僅為每股人民幣21.12元，盤中最高上漲至每股人民幣408元。以中一簽500股計算，上市首日若持有至收盤，投資者大約可賺人民幣18萬元（新台幣81萬）。

長聯科技，成立於2009年。從事印花材料的研發、生產、銷售，主要產品包括水性印花膠漿、水性樹脂、絲印矽膠等，同時從事印花設備的研發、設計和銷售業務。

公司產品最終應用於Adidas、Nike、FILA、安踏、李寧、C&A、GAP、VS（維多利亞的秘密）、迪士尼、SHEIN（希音）、以純等知名品牌上。

2023年，長聯科技營收人民幣5.3億元，淨利潤為人民幣8251.06萬元。近三年，受到原材料價格變動等因素的影響，長聯科技雖然營收規模略有收窄，但公司淨利潤連續出現上漲。

人民幣 材料 科技股

延伸閱讀

OpenAI籌得鉅額資金 預示NVIDIA和台積電大單要來了？

米蘭春夏25時裝周／趙露思、SKZ鉉辰 輕鬆同賞VERSACE

義大利輕奢包Gianni Chiarini「Dua」秋冬個性新包報到

下半身大翻車！趙露思「辣秀雪白美背身材瘦到0死角」往下一看...粉絲傻眼：毀了

相關新聞

傳蘋果已下單京東方OLED螢幕 iPhone SE 4預計明年春季發布

有供應鏈消息稱，蘋果已開始向大陸京東方和南韓LG訂購OLED螢幕，用於即將推出的於2025年春季推出iPhone SE ...

歐盟對陸電動車加稅提案通過 最高達36.3%

歐盟委員會於當地時間4日，就對大陸電動車加稅的提案進行進行最終投票表決。據央視新聞引述歐盟委員會聲明，該提案獲得歐盟成員...

陸推「首來族」免門票 海基會搬「社會信用系統」示警

大陸國台辦日前宣布1200多個景區將對台灣「首來族」免門票優惠，對此海基會解讀這是把首來族作為「統戰重點對象」，更提醒大...

股價一天暴漲1700% 長聯科技上市首日成「漲幅王」

趕在9月的最後一個交易日，長聯科技登陸創業板。截至9月30日收盤，長聯科技股價為每股人民幣381元，漲幅為1703.98...

歐盟通過對陸電車加稅 陸商務部：雙方7日將繼續談判

歐盟委員會於當地時間4日，表決通過對大陸電動車徵收反補貼稅的提案。對此，大陸商務部晚間回應說，「中方也必將採取一切措施堅...

港股再次翻紅 恆指上漲623點

香港股市今天又再翻紅，恆生指數今天收盤報22736點，上升623點或2.82%，創下近兩年新高；今天的交易以中國大陸晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。