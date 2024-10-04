股價一天暴漲1700% 長聯科技上市首日成「漲幅王」

趕在9月的最後一個交易日，長聯科技登陸創業板。截至9月30日收盤，長聯科技股價為每股人民幣381元，漲幅為1703.98%，即使在A股「普天同漲」的時候，長聯科技漲勢仍然遙遙領先，是當日漲幅最高的股票，也成為2024年最牛新股王。

華爾街見聞報導，因暴漲兇猛，長聯科技不得不在9月30日盤後發布公告，針對「股價漲幅較大」做出風險提示，稱公司日常經營情況未發生重大變化，未發現其他有可能對公司股價產生較大影響的重大事件。

為何上演暴漲，分析認為，新股具有一定稀缺性，今年新股供給偏少，稀缺性更加凸顯。更為關鍵的是，在A股市場火爆之際，沒有漲跌幅限制的新股，是激進資金的最好選擇。

盤中，長聯科技兩次觸發臨時停牌。由於長聯科技盤中成交價較開盤價首次上漲達到或超過60%，按照相關規定，深交所所自10時18分38秒起對長聯科技實施臨時停牌，於10時28分39秒復牌。上午，長聯科技漲幅一度超過800%，觸發第二次臨時停牌。

從盤後數據來看，上市首日長聯科技獲得超大單、大單分別淨流入人民幣1.72億元、5.34億元，淨占比分別為8.14%、25.17%。當日，長聯科技換手率達到91.38%，截至收盤，公司市值約為人民幣243億元。

長聯科技發行價僅為每股人民幣21.12元，盤中最高上漲至每股人民幣408元。以中一簽500股計算，上市首日若持有至收盤，投資者大約可賺人民幣18萬元（新台幣81萬）。

長聯科技，成立於2009年。從事印花材料的研發、生產、銷售，主要產品包括水性印花膠漿、水性樹脂、絲印矽膠等，同時從事印花設備的研發、設計和銷售業務。

公司產品最終應用於Adidas、Nike、FILA、安踏、李寧、C&A、GAP、VS（維多利亞的秘密）、迪士尼、SHEIN（希音）、以純等知名品牌上。

2023年，長聯科技營收人民幣5.3億元，淨利潤為人民幣8251.06萬元。近三年，受到原材料價格變動等因素的影響，長聯科技雖然營收規模略有收窄，但公司淨利潤連續出現上漲。