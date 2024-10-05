陸電動車 歐盟加稅最高達36.3%

歐盟委員會昨（四日）表決通過對大陸電動車徵收反補貼稅的提案，按歐盟先前發布的草案，反補貼稅最高可達百分之卅六點三。大陸商務部對此表示，「中方必將採取一切措施堅定維護中國企業的利益」，但也稱中歐技術團隊將在十月七日繼續進行談判。

當地時間十月四日，歐盟就是否對大陸電動車徵收為期五年的反補貼稅舉行投票。歐盟委員會聲明說，提案獲得了歐盟成員國的必要支持，代表提案通過。

歐委會聲明未披露具體投票結果。但據多家媒體報導稱，歐盟成員國中，十個國家投票支持加徵關稅，包括德國與匈牙利等五個國家投票反對，十二個國家棄權。

按照歐盟規則，廿七個成員國中需有十五個國家投票反對，並且這些投反對票的國家人口占歐盟總人口百分之六十五以上，才能否決加徵關稅提議。

歐盟委員會也表示，將和大陸繼續努力探索替代解決方案，方案必須符合世貿組織規定、能夠充分解決歐盟委員會調查所確定的損害性補貼，且可監控和可執行。

對此，大陸商務部發言人表示，中方堅決反對歐方終裁草案，但也注意到歐方表達繼續透過談判解決問題的政治意願。中歐技術團隊將在十月七日繼續進行談判。

大陸商務部發言人表示，近月中歐進行十多次磋商，中方希望歐方清醒體認到，加徵關稅解決不了任何問題，敦促歐方真正展現出落實政治意願的實際行動，回到透過磋商解決貿易摩擦的正確軌道上來。「中方也必將採取一切措施堅定維護中國企業的利益。 」

去年十月四日，歐盟委員會啟動對進口自大陸的電動車發起反補貼調查，今年八月，歐盟發布大陸電動車反補貼調查終裁草案，若提案的最終投票表決通過，歐盟擬正式對大陸電動車徵收百分之十七至百分之卅六點三的反補貼稅，期限由臨時延長為至少五年。

為此，中歐持續磋商，大陸商務部長王文濤上月赴歐洲訪問遊說，並與歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯會談，達成一致同意繼續推動價格承諾協議談判的共識後，歐盟將原定九月廿五日舉行的最終表決延至昨天，並有歐盟官員稱，即使決定徵稅，歐委會仍願繼續與中方談判，以達成避免徵收關稅的潛在協議。