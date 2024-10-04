人民幣兌美元匯率重挫 貶破7.09

中央社／ 台北4日電

美元走強下，離岸人民幣兌美元匯率今天重挫，一度跌逾500點，貶破7.09關卡。離岸人民幣兌美元9月26日收盤升破7大關後，已連續6天走貶。

據新浪財經，離岸人民幣兌美元匯率今天以7.0485開出後，在平盤震盪，晚間8時20分突然急貶，最低來到7.0945，大跌逾500點。其後，美國公布9月非農就業報告，就業數據轉好，才告回穩。

截至4日晚上10時40分，離岸人民幣兌美元匯率報7.0888，下跌403點。

美國聯邦準備理事會（Fed）18日宣布大幅降息50基點（BP）後，人民幣兌美元匯率持續走強，離岸人民幣兌美元9月26日收盤報6.9709，正式升破7大關。不過9月27日迄今，離岸人民幣兌美元已連續6天走貶。

根據央行臉書統計，美元指數大漲0.88%，亞洲貨幣今天一片倒，韓元重貶1.79%成最弱亞幣，日圓也大貶1.46%，新加坡幣貶0.72%，越南盾貶0.63%，新台幣貶0.39%。

據新華財經，瑞銀集團外匯策略師賽瑞布瑞亞柯夫（Vassili Serebriakov）指出，美元在本週上漲，部分是由於市場在試圖應對很多相互交織的因素。

他表示，美國宏觀經濟數據有些改善，這很可能讓市場在美國4日公布非農就業報告前拋售美元變得有些更加謹慎。同時，中東地緣政治衝突加劇也推升了市場對美元這一避險貨幣的需求。

人民幣 美國 非農就業

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