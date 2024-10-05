歐盟通過對陸電動車加稅 強調持續與北京協商找尋替代方案

歐盟4日投票通過對中國大陸製造的純電動車（BEV）加徵關稅。歐盟執委會在聲明中表示，已獲得成員國足夠的支持，將對從中國進口的純電動車課徵高達45.3%的關稅，但將持續和北京當局協商，找尋替代解決方案。

督導歐盟貿易政策的歐盟執委會，在長達一年的反補貼調查後認為陸製電動車接受不公平補貼，並提議在未來五年內對陸製的電動車除了原有的10%關稅之外，再課徵高達35.3%的關稅。稅率最低是對陸製特斯拉課徵的7.8%，最高則是對上汽集團課徵的35.3%。

歐盟表決對陸製電動車加徵關稅

路透引述歐盟消息人士透露，在4日的投票中，法國、義大利等十個歐盟成員國投贊成票，德國、匈牙利等五個成員國投反對票，西班牙、奧地利等12個成員國棄權。

歐盟6月首次宣布將對從中國大陸進口的電動車課徵更高關稅，理由是這些汽車「從不公平補貼中受益匪淺」，並對歐洲電動車製造商造成「經濟損害威脅」。歐盟並在7月5日起暫時性對中國進口電動車加徵關稅，已減緩大陸車廠搶攻歐盟市場的勢頭。

不過，大和證券分析師凱文．劉（音譯）說，今年前四個月，歐洲市場僅占中國主要電動車製造商比亞迪、浙江吉利控股及上汽集團銷售總額中的1％至3％，因此此次加徵關稅對其整體銷售額影響輕微。

中國商務部的發言人說，北京方面仍然認為，歐盟對中國補貼電動車產業的調查已經「預設結論」，並表示歐盟正在促進不公平競爭。

歐盟成員國對提高陸製電動車進口關稅意見分歧，在經歷數月辯論和商議後才做出這項決定。法國支持並且推動展開調查，德國反對，擔心本國陷入困境的汽車製造商將承擔後果。

寶馬汽車（BMW）執行長錫普斯形容此次投票是「歐洲汽車產業的致命訊號」，布魯塞爾當局和北京需快速解決，以防貿易爭端。福斯（VW）則說，加徵關稅是「錯誤的方式」。Stellantis則說，支持公平競爭，這個產業因減碳計畫以及「中國向全球發動商業進攻」而備感壓力。

一些歐盟成員國主要是擔心北京可能的報復行動，特別是中國已經對歐盟出口的豬肉和白蘭地展開反傾銷調查，並對歐盟乳製品展開反補貼調查。匈牙利總理奧班4日表示，歐盟與中國朝著「經濟冷戰」邁進。